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عطل في مترو الخط الأول.. و30 أتوبيس لحل الأزمة

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
مترو الخط الأول - صورة أرشيفية
مترو الخط الأول - صورة أرشيفية
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن توقف الحركة بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بالخط الأول بسبب سقوط رافعة ونش على الشبكة الكهربائية؛ ما أدى لانقطاعها، موضحا أنه في أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة، ما أدى لسقوط رافعة الونش على الشبكة الكهربائية، وتم على الفور التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات.
وأضاف عبد الهادي، في بيان له، اليوم الخميس، أنه انتقلت جميع فرق الطوارئ على الفور للموقع، وجار العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، معلنًا توقف حركة القطارات بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر لحين
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السيسي (5)

تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
سامح-شكرى (2)

الخارجية تعلق على العدوان التركي: نرحب بموقف ترامب

أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق، العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا، كما أكدت أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
انتخابات-الكونجرس (1)

الكونجرس: المياه مسألة حياة لمصر.. والشيوخ يطالب بالتحرك

شهدت الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005، تطورا إيجابيا في مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في الملف الاقتصادي الذي يحظي باهتمام الجانبين، كما شهدت تفهما، من قبل قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للأسس الموقف المصري من ملف سد النهضة باعتبار أن المياه مسألة حياة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء، استقبل السيسي، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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مترو-الانفاق

مترو الأنفاق: غرامة الركوب في عربات السيدات 30 جنيها

قررت شركة مترو الأنفاق، فرض غرامة مالية قدرها 30 جنيهًا من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل المخالفة بشكل فوري من المخالفين، مؤكدة على أن الهدف من الغرامات التي تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أي ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه. وأضافت الشركة، أن أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات هما من يقومون بتحصيل هذا النوع من الغرامات، بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
قطار (1)

تحذير من السكة الحديد: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن حجز التذاكر

أكدت هيئة السكك الحديدية، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تلك التذاكر، وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير للمصريين: مصر ستكون متقدمة في 2020 (فيديو)

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على 4 حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية. وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر، أن شركة «هيرنكشت»، قامت بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين، كما تم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل، بالإضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.
اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
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