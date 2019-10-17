عطل في مترو الخط الأول.. و30 أتوبيس لحل الأزمة

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

مترو الخط الأول - صورة أرشيفية

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن توقف الحركة بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بالخط الأول بسبب سقوط رافعة ونش على الشبكة الكهربائية؛ ما أدى لانقطاعها، موضحا أنه في أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة، ما أدى لسقوط رافعة الونش على الشبكة الكهربائية، وتم على الفور التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف عبد الهادي، في بيان له، اليوم الخميس، أنه انتقلت جميع فرق الطوارئ على الفور للموقع، وجار العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، معلنًا توقف حركة القطارات بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر لحين