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السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء، استقبل السيسي، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وصرح راضي، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن.وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي
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تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
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الخارجية تعلق على العدوان التركي: نرحب بموقف ترامب

أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق، العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا، كما أكدت أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
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الكونجرس: المياه مسألة حياة لمصر.. والشيوخ يطالب بالتحرك

شهدت الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005، تطورا إيجابيا في مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في الملف الاقتصادي الذي يحظي باهتمام الجانبين، كما شهدت تفهما، من قبل قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للأسس الموقف المصري من ملف سد النهضة باعتبار أن المياه مسألة حياة.
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عطل في مترو الخط الأول.. و30 أتوبيس لحل الأزمة

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن توقف الحركة بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بالخط الأول بسبب سقوط رافعة ونش على الشبكة الكهربائية؛ ما أدى لانقطاعها، موضحا أنه في أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة، ما أدى لسقوط رافعة الونش على الشبكة الكهربائية، وتم على الفور التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه رسالة للشعب: لا تلتفتوا لدعاوى الإحباط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة حينما تسامينا على ضيق المورد بنبل المقصد وتجاوزنا مكائد الحاقدين وشماتة الأعداء، فيا أبناء مصر جميعًا ضعوا دوما مصلة الون نصب أعينكم ووفروا مناخ الملائم لنموه وازدهاره، مضيفًا: "لا تلتفتوا إلى دعاوي التشكيك والإحباط التي تأتي مدفوعة بأهداف شخصية أو مصالح ضيقة ولنكن جميعًا على قدر المسؤولية، فلا يصح سوى أن نعي جيدا أين تكمن مصلحة الوطن لنبني دولة المواطنة ونضمن لمصرنا المكانة التي تليق بها بين الأمم".
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الجندي أحمد فوزي: سيناء فيها وحوش.. ومصر ستظل قوية

قال أحد أبطال القوات المسلحة الجندي أحمد فوزي حسن، ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إن مصر تستحق كافة التضحيات التي تقدم من أجلها، وأن سيناء بها "وحوش" وأبطال، وأن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيرا إلى أنه أنه التحق بالجيش المصري في 24 أبريل 2015، وانضم لكتيبة (83) صاعقة في مدينة رفح قوات خاصة، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى، وأنه اشترك في عشرات المداهمات لاكتشاف وتدمير الأنفاق حيث تم خلالها اعتقال الكثير من العناصر التكفيرية.
فيلم الممر

السيسي لأبطال «الممر»: بشكركم باسم كل المصريين

حضر أبطال فيلم الممر، الذي يؤرخ لفترة ما بعد نكسة عام 1967 (حرب الاستنزاف)، الفنانين: هند صبري، أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، إياد نصار، أحمد فلوكس، وغيرهم، فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة (أكتوبر.. إرادة وتحد)، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين على نصر حرب أكتوبر المجيدة، وتوجه السيسي بالشكر لأبطال الفيلم والقائمين عليه قائلا: "أنا بشكركم باسم كل المصريين، على تقديم هذا العمل".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يكرم الفريق عبد رب النبي والمشير طنطاوي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق عبد رب النبي حافظ، والمشير حسين طنطاوي، نظرا لأعمالهما الجليلة أثناء قيادتهما للفرقة 16 مشاة والكتيبة 16 خلال حرب أكتوبر المجيدة. وقدم السيسي هدية تذكارية للفريق عبد رب النبي حافظ، كما صافح المشير حسين طنطاوي، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة والتي عقدت، اليوم الأحد، تحت عنوان (أكتوبر.. إرادة وتحد)، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.
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