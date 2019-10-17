إرهاب

طعن مواطن ألماني خلال مسيرة مناهضة لـ«نبع السلام»

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
طعن - صورة أرشيفية
طعن - صورة أرشيفية
تعرض ألماني من أصل تركي، اليوم الخميس، للطعن في ظهره من قبل موالين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" في بلدة لودنشايد بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية. ووفقا لوكالة "الأناضول"، ذكر متحدث الشرطة في البلدة أن الطعنة ألحقت إصابة بالغة بالشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 50 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتمت عملية الطعن خلال مسيرة نظمها مناصرو الحزب، احتجاجا على عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا شمال شرقي سوريا.
وأعلنت السلطات بالبلدة بدء التحقيقات اللازمة للكشف عن الملابسات، دون أن توضح ما إذا كان قد تم ضبط الجناة أم لا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية
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حركة-طالبان

مقتل 19 مسلحا من «طالبان وداعش» في غارات بأفغانستان

قُتِل ما لا يقل عن 19 مسلحا من حركة "طالبان" وجماعة "خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، في سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأفغانية في خمسة أقاليم في البلاد. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أقاليم بلخ وبكتيكا وزابل وجازني وهلمند، موضحين أن الغارة الجوية في إقليم بلخ الشمالي أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي "طالبان"، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 5 من عناصر "طالبان" في بكتيكا شرقي البلاد.
الشرطة-التونسية

مقتل سائح فرنسي وإصابة جندي في حادث طعن بتونس

لقي سائح فرنسي مصرعه، وأُصِيب جندي بجروح، اليوم الإثنين، في حادث طعن بمدينة جرزونة الكائنة بولاية بنزرت التونسية، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، في تصريح، إنه تم التعرف على هوية المعتدي، الذي تمكَّن من الفرار عقب تنفيذ الهجوم، وجارٍ بذل الجهود لملاحقته، وتحديد الدافع وراء ارتكاب الحادث. ?ويأتي هذا الحادث، بعد أقلّ من شهر على حادثة مماثلة، قتل خلالها رجل أمن وأصيب عسكري بجروح، بعد تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد.
علي-عبد -العال -رئيس -مجلس -النواب (3)

عبد العال: مكافحة الإرهاب ليست المواجهة المسلحة فقط

شارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار فاعليات اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حاليا في العاصمة الصربية بلجراد، واستعرض أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في مدينة الأقصر من 26 إلى 28 فبراير الماضي، تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به".
حركة-طالبان

مقتل رئيس مقاطعة جاجاتو في كابول على يد طالبان

لقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني قوله اليوم الأحد: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد في وقت متأخر من يوم أمس السبت". وقال مكتب حاكم وردك إن رئيس المقاطعة قتل، أمس، في كابول، بينما كان يحضر ورشة عمل نظمت لحكام المناطق في كابول. وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن اغتيال المسئول الأفغاني.
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مقاتلو-داعش-الفارين-من-باغوز

هروب دواعش من السجن.. مخاطر العدوان التركي بدأت تتحقق

رغم التخوفات والتحذيرات الدولية من مخاطر العدوان التركي على شمال شرقي سوريا الذي صنف بأنه عدوانا واعتداء على أراضي بلد آخر، خاصة وأنه يستهدف مواقع تضمن سجونا وأماكن احتجاز للآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنه بعد مرور أقل من 72 ساعة على الهجوم العسكري التركي، وقع ما كان يخشاه الجميع، إذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، هروب 5 معتقلين دواعش، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي. وسط مخاوف لا تتوقف من هروب آلاف الإرهابيين وإعادة العمل بناء قدرات التنظيم من جديد.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

الإفتاء: تركيا تدعم الإرهاب بتحالفها مع الإخوان

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا فيما سمي بعملية "نبع السلام" التي تستهدف الأبرياء والمدنيين، ويعد اعتداءً على وحدة التراب السوري إلى جانب المسعى التركي نحو السيطرة على جزء من أراضي دولة مجاورة، مؤكدا أن تحالف تركيا مع تنظيمي "الإخوان والقاعدة" الإرهابيين يؤكد دعم أنقرة للإرهاب، إذ أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا.
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