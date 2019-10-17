نزوح 300 ألف مدني شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

العدوان التركي على سوريا

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية)، اليوم الخميس، إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) وتل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.

من ناحية أخرى، تعرض ألماني من أصل تركي، اليوم الخميس، للطعن في ظهره من قبل موالين لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" في بلدة لودنشايد بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية. ووفقا لوكالة "الأناضول"، ذكر متحدث الشرطة في البلدة أن الطعنة ألحقت إصابة بالغة بالشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه يبلغ