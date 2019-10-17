بيراميدز يستضيف سموحة والمقاصة يصطدم بالمصري بالدوري

تحرير:أحمد سيد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

مصر للمقاصة

تعود عجلة الدوري المصري للدوران من جديد، اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ تقام أربع مباريات في منافسات الجولة الرابعة من البطولة للموسم الجاري (2019- 2020)، المباراة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بين نادي مصر الصاعد حديثا للممتاز، أمام نظيره الجونة، على ملعب «الكلية الحربية»، ويدخل الفريق الأول بقيادة مدربه عبد الناصر محمد، المباراة وهو في المركز الـ15 حاليا برصيد نقطتين، وفي المقابل يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط.

وفي الخامسة والنصف مساءً يواجه مصر للمقاصة نظيره المصري، على ملعب الجيش بالسويس، في مباراة تضميد الجراح لكلا الفريقين، حيث تعرضا للخسارة قبل التوقف الدولي، ويحتل المقاصة المركز الـ11 بثلاث نقاط، بينما يحتل المصري المركز السابع حاليا بأربع نقاط. وفي نفس التوقيت، يلعب إنبي مع الإنتاج الحربي على استاد

وفي الخامسة والنصف مساءً يواجه مصر للمقاصة نظيره المصري، على ملعب الجيش بالسويس، في مباراة تضميد الجراح لكلا الفريقين، حيث تعرضا للخسارة قبل التوقف الدولي، ويحتل المقاصة المركز الـ11 بثلاث نقاط، بينما يحتل المصري المركز السابع حاليا بأربع نقاط.



وفي نفس التوقيت، يلعب إنبي مع الإنتاج الحربي على استاد «بتروسبورت»، في مواجهة البحث عن الذات، ويدخل الفريق البترولي المباراة محتلا المركز الأخير بنقطة واحدة، بينما يحتل الإنتاج المركز الـ13 بثلاث نقاط.



وتختتم مباريات اليوم بمواجهة صعبة تجمع بين بيراميدز وسموحة، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب «الدفاع الجوي»، ويدخل بيراميدز وهو يحتل وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط خلف الأهلي بنقطتين.

