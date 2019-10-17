رياضة

بيراميدز يستضيف سموحة والمقاصة يصطدم بالمصري بالدوري

تحرير:أحمد سيد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
تعود عجلة الدوري المصري للدوران من جديد، اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ تقام أربع مباريات في منافسات الجولة الرابعة من البطولة للموسم الجاري (2019- 2020)، المباراة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بين نادي مصر الصاعد حديثا للممتاز، أمام نظيره الجونة، على ملعب «الكلية الحربية»، ويدخل الفريق الأول بقيادة مدربه عبد الناصر محمد، المباراة وهو في المركز الـ15 حاليا برصيد نقطتين، وفي المقابل يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط.
وفي الخامسة والنصف مساءً يواجه مصر للمقاصة نظيره المصري، على ملعب الجيش بالسويس، في مباراة تضميد الجراح لكلا الفريقين، حيث تعرضا للخسارة قبل التوقف الدولي، ويحتل المقاصة المركز الـ11 بثلاث نقاط، بينما يحتل المصري المركز السابع حاليا بأربع نقاط. وفي نفس التوقيت، يلعب إنبي مع الإنتاج الحربي على استاد
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سموحة

فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

السر وراء نقل مواجهة الزمالك ومصر إلى استاد السلام

كشف حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إف سي مصر، في الجولة الثالثة للدوري، من ملعب بتروسبورت إلى استاد السلام، وقال الزناتي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهات الأمنية ترفض إقامة المباريات التي يحضر فيها الجمهور، وتحديدًا لقاءات الأهلي والزمالك، حتى إذا كانت بأعداد قليلة في ملاعب «بتروسبورت» و«الكلية الحربية» و«المقاولون العرب» وجهاز الرياضة العسكري، ومن ثم تقرر نقل المباراة إلى السلام.
هدف -الزمالك (4)

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري ضد نادي مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية.
مانشستر سيتي

الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
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