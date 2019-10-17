جنايات القاهرة تصدر حكمها على متهمي «عنف المطرية»

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

محكمة- أرشيفية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة متهمين اثنين في "أحداث عنف المطرية" وتنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وذلك عن أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهم اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهم.

ونسبت التحقيقات إلى 30 متهمًا بالقضية ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، وصدرت أحكام حضورية ضد المتهمين المقبوض عليهم، وأحكام غيابية ضد المتهمين الهاربين، ومؤخرًا تم القبض على متهمين اثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية

ونسبت التحقيقات إلى 30 متهمًا بالقضية ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، وصدرت أحكام حضورية ضد المتهمين المقبوض عليهم، وأحكام غيابية ضد المتهمين الهاربين، ومؤخرًا تم القبض على متهمين اثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة محاكمتهما.



كان ضمن المتهمين فى القضية علياء شكري محمود عمر، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة بنها، والتي صدر ضدها حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه، وبعد القبض عليها وإعادة محاكمتها قضت المحكمة فى جلسة سابقة ببراءتها من اتهامات التجمهر واستعراض القوة فى أحداث عنف المطرية، في القضية رقم 27075 لسنة 2015.







