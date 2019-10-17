لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".

ومن خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الدورة الـ28 من المهرجان: 1- يكرم المهرجان "فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان