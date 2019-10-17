لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
ومن خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الدورة الـ28 من المهرجان:
1- يكرم المهرجان "فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان
ومن خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الدورة الـ28 من المهرجان:
1- يكرم المهرجان "فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان الخط العربي حمدي زايد".
2- يقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية، وتتواصل الفعاليات لمدة 12 يوما على مسارح الأوبرا المختلفة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، أوبرا الإسكندرية، دمنهور".
3- يشارك في هذه الدورة 81 مطربا منهم الفنان محمد منير، الذي يحيي حفل الافتتاح لتكون هذه هى مشاركته الأولى في المهرجان وسيتم تكريمه، بالإضافة إلى وجود الفنانين "مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خوري، عاصي الحلاني، وائل الجسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت".
4- كما تشارك في الفعاليات 22 فرقة موسيقية بجانب فرق الأوبرا، منهم فرقة الفنان محمد منير، والفرقة السلطانية الأولى، وفرقة عبد الحليم نويرة، وفرقة الحنفي بقيادة المايسترو هشام نبوي.
5- تضم المسابقة المصاحبة التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني قسما لغناء الشباب من سن 17 حتى 35 عاما، ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه، والأطفال من سن 6 حتى 14، ويصل إجمالي جوائزها إلى 27 ألف جنيه.
6- يصاحب المهرجان معرضان لفنون الخط العربي، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويضم إبداعات الفنان المكرم حمدي زايد.
7- تتاح التذاكر للبيع يوم الجمعة المقبل، على موقع دار الأوبرا المصرية على الإنترنت.