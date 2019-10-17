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لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
ومن خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الدورة الـ28 من المهرجان: 1- يكرم المهرجان "فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو عادل إسكندر، عازف الرق هشام العربى، عازف الكمان محب فؤاد، المؤلف الموسيقى عمرو إسماعيل، الباحثة سلوان الشوان، الشاعر كريم العراقى، المؤلف الموسيقى البحريني وحيد الخان، فنان
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المطرب أبو

أبو: أتمنى أن أمثل مع يسرا.. وهذا سبب قلة حفلاتى

نجاح كبير حققته أغنية "3 دقات" التى قدمها المطرب "أبو" فى الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى، لتنطلق من هنا نجوميته وتتخطى مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الـ510 ملايين مشاهدة، وهو رقم كبير من الصعب أن تصل إليه أغنية مصرية، ولكن هذا النجاح الكبير حمّل "أبو" مسؤولية الأعمال المقبلة، ورفع سقف توقعات الجمهور، الذين ينتظرون منه بعد ذلك أغانى بنفس الجودة والنجاح، ووضعوا أعماله الجديدة فى مقارنة دائما بالأغنية التى صنعت شهرته.
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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
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الثقافة تحتفل بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين، يقام الحفلان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهمًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، وأضاف أن وزير الثقافة تكرم كلا من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.
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مخرج «حريق أوبرا القاهرة»: توثيق لذكريات أبطاله

شهد ثالث أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عرض الفيلم التسجيلي "حريق أوبرا القاهرة " للمخرج كمال عبد العزيز، والذي أثار شجن الحاضرين بسبب هذه الذكرى المؤلمة التي تركها هذا الحريق في نفوس المصريين، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الدكتور حسن عماد مكاوي، وتحدث المخرج، قائلا: "الفيلم استغرق 5 سنوات في التحضير والتصوير، وهو من إنتاجي وضم 13 شهادة لعدد من نجوم الأوبرا الكبار مثل ماجدة صالح، والدكتورة رتيبة الحفني وغيرهم وهؤلاء الكبار توفي منهم 10 أشخاص ليصبح هذا الفيلم وثيقة لهم، ولذكرياتهم عن هذا الحادث الأليم".
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