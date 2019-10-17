تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

تم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.من ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي.يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء،