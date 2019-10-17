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تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
تم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.من ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي.يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء،
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سامح-شكرى (2)

الخارجية تعلق على العدوان التركي: نرحب بموقف ترامب

أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق، العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا، كما أكدت أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
انتخابات-الكونجرس (1)

الكونجرس: المياه مسألة حياة لمصر.. والشيوخ يطالب بالتحرك

شهدت الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005، تطورا إيجابيا في مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في الملف الاقتصادي الذي يحظي باهتمام الجانبين، كما شهدت تفهما، من قبل قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للأسس الموقف المصري من ملف سد النهضة باعتبار أن المياه مسألة حياة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء، استقبل السيسي، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
مترو-الانفاق

عطل في مترو الخط الأول.. و30 أتوبيس لحل الأزمة

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن توقف الحركة بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بالخط الأول بسبب سقوط رافعة ونش على الشبكة الكهربائية؛ ما أدى لانقطاعها، موضحا أنه في أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة، ما أدى لسقوط رافعة الونش على الشبكة الكهربائية، وتم على الفور التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء، استقبل السيسي، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسيي، قرار رقم 526 لسنة 2019 بتشكل لجنة تختص بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والاصلاح، كما تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات. وتشكل اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
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