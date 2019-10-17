مفاوضات السلام في جوبا تحتل عناوين «صحف السودان»

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

مفاوضات السلام في جوبا

اهتمت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، بمتابعة سير مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تستضيفها (جوبا) عاصمة جنوب السودان. وأبرزت صحيفة (المجهر) إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، لافتة إلى أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو) أعلنت تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، الذي كان مقررا أن ينطلق، أمس الأربعاء، وطلبت من الحكومة إعلان وقف إطلاق النار.

من جانبها، نقلت صحيفة (الرأي العام) عن قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام تأكيدها، تأجيل التفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد (الحركة الشعبية - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو) لمدة 24 ساعة. وذكرت صحيفة (السوداني) أن لجنة الوساطة قررت التأجيل، لإجراء مزيد من المشاورات بين الحكومة السودانية، والحركة