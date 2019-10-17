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مفاوضات السلام في جوبا تحتل عناوين «صحف السودان»

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
مفاوضات السلام في جوبا
مفاوضات السلام في جوبا
اهتمت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، بمتابعة سير مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تستضيفها (جوبا) عاصمة جنوب السودان. وأبرزت صحيفة (المجهر) إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، لافتة إلى أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو) أعلنت تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، الذي كان مقررا أن ينطلق، أمس الأربعاء، وطلبت من الحكومة إعلان وقف إطلاق النار.
من جانبها، نقلت صحيفة (الرأي العام) عن قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام تأكيدها، تأجيل التفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد (الحركة الشعبية - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو) لمدة 24 ساعة. وذكرت صحيفة (السوداني) أن لجنة الوساطة قررت التأجيل، لإجراء مزيد من المشاورات بين الحكومة السودانية، والحركة
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قسد

«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.
المسجد الاقصى

750 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.
الحرب-في- سوريا (13)

نزوح 300 ألف مدني شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية)، اليوم الخميس، إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) وتل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.
الحرب-في- سوريا (4)

الهجوم التركي أسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل 70 شخصا، كما تسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص من مناطقهم في أسبوع.? وأوضح المرصد، ومقره لندن، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، أن من هذه الحصيلة 21 شخصا تم استهدافهم بالرصاص أو إعدامهم ميدانيا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، ومنهم طفل وامرأتان ومسؤولة حزبية.? وأضاف أن 19 شخصا أيضا لقوا مصرعهم، جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين وقرية الريحانية، بينهم امرأة واثنان من طاقم صحفي محلي.
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السودان

لأول مرة.. سيدة تتولى رئاسة القضاء في السودان

أعلن مجلس السيادة في السودان، ظهر اليوم الخميس، تعيين القاضية نعمات عبد الله رئيسا لسلطة القضاء، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان. وذكر مجلس السيادة، في بيان له، اليوم، أنه تمت تسمية نعمات عبد الله رئيسا للقضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وجاءت تسمية رئيس القضاء والنائب العام في السودان، بعد اعتماد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء - قبل أيام - نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق في تسمية المنصبين.
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

السودان: تلقي 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

أعلن السودان تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.
الخارجية المصرية

الخارجية تهيب المصريين في السودان الإلتزام بصلاحية التاشيرة

أهاب السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين في السفر إليها الإلتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، إذ قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في تصريح اليوم الثلاثاء، بإن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون.
احتجاجات-السودان (2)

النائب العام السوداني يحقق في دفن جثث «شهداء الثورة»

أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث "شهداء" الثورة، في يوم 2 اكتوبر الجاري. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأي قانون آخر ذي صلة.
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