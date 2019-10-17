سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«شل» العالمية تحسم الجدل بشأن المتأخرات المصرية

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
البترول - صورة أرشيفية
البترول - صورة أرشيفية
قال جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، إن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وإنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020، مضيفا أن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر، في مارس الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وتابع شوتمان أن شل تعكف على زيادة أعمالها في مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في الأنشطة البحرية، موضحا: "مصر سوق واعدة للغاية ونثمن توقعات الحكومة بأن تكون مركزا للطاقة بالمنطقة، ما يمثل فرصة كبيرة لنا للاستثمار في البلاد، نحن مهتمون جدا بزيادة أعمالنا في مصر وخاصة البحرية، وقدمنا في مزايدة البحر الأحمر، كما
اقرأ المزيد
البورصة

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تعافت مؤشرات البورصة بقوة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بالإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، التي صدرت على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليًا بواشنطن. وتشهد البورصة عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، منها القطاع المصرفي والعقاري والصحة والصناعة، ما شجع المستثمرين الأفراد المحليين على الشراء بقوة خاصة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
PHOTO-2019-10-16-09-02-09 (1)

البريد تصدر طابع تذكاري للمحكمة الدستورية العليا

دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عام على انشاء القضاء الدستوري في مصر وذلك بحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف والمستشار رجب سليم والمستشار بوليس فهمي والمستشار الدكتور حمدان فهمي والمستشار محمود غنيم والمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان والمستشار الدكتور طارق شبل والمستشار طارق عبد العليم والمستشار الدكتور طارق عبد القادر، ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص البريد على اصدار الطوابع التذكارية في الحداث والمناسبات الهامة.
المهندس-تامر-هدايت‎

«هدايت» يكشف تفاصيل لقاء السيسي ومستثمري مصر بالخارج

أشاد المهندس تامر هدايت، أحد الخبراء المصريين بالخارج والمشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع"، بلقاء 35 من المصريين بالخارج مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط، مشيرا إلى أن الرئيس أكد احتياج مصر لخبرات أبنائها، وأن مصر عازمة على تقديم أكبر خدمات لراحة المواطن من خلال التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في تقديم خدمات الشباك الواحد والصناعة والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك إنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وربط المدن الذكية بعضها ببعض، وكذلك الخدمات الحكومية والجامعات، وتأمين الشبكات.
عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: الدولة لا تنافس المطورين العقاريين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاستثمارات فى المشروعات الكبرى، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-الملا-وزير-البترول-02

بعد تراجع البنزين.. لماذا لم تخفض الحكومة أسعار السولار؟

أصدرت وزارة البترول التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وشهد القرار خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا، إلا أن القرار لم يتعرض إلى سعر السولار.
توماس-كوك-للسياحة (2)

بعد إفلاسها.. «توماس كوك» تلغي 25 ألف حجز في مصر

قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر، اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم. وذكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة. وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.
ناقله-.نفط-بريطانيه (1)

بعد شهرين.. إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية

أعلن المتحدة باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني بعد احتجازها قبل أكثر من شهرين، مضيفا: "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية، لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية، في 19 يوليو الماضي، بعد مرورها من مضيق هرمز.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 36 مليار جنيه في بداية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات، اليوم الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، مغلقا عند 702.3 مليار جنيه. وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]