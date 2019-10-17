سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

750 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
مسجد الأقصى
مسجد الأقصى
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.
وكانت شرطة الاحتلال، قد اعتقلت يوم أمس الأربعاء، المرابطات المقدسيات هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى عقب الاعتداء عليهن من باب السلسلة، فيما اعتقلت شابا من باحات المسجد الأقصى، وقررت إبعاد خطيب الأقصى إسماعيل نواهضة مدة 11 يوما.وتشهد مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية والتي ستستمر حتى نهاية
اقرأ المزيد
قسد

«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.
مفاوضات- السلام -السودانية- في جوبا

مفاوضات السلام في جوبا تحتل عناوين «صحف السودان»

اهتمت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، بمتابعة سير مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تستضيفها (جوبا) عاصمة جنوب السودان. وأبرزت صحيفة (المجهر) إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، لافتة إلى أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو) أعلنت تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، الذي كان مقررا أن ينطلق، أمس الأربعاء، وطلبت من الحكومة إعلان وقف إطلاق النار.
الحرب-في- سوريا (13)

نزوح 300 ألف مدني شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية)، اليوم الخميس، إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) وتل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.
الحرب-في- سوريا (4)

الهجوم التركي أسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل 70 شخصا، كما تسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص من مناطقهم في أسبوع.? وأوضح المرصد، ومقره لندن، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، أن من هذه الحصيلة 21 شخصا تم استهدافهم بالرصاص أو إعدامهم ميدانيا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، ومنهم طفل وامرأتان ومسؤولة حزبية.? وأضاف أن 19 شخصا أيضا لقوا مصرعهم، جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين وقرية الريحانية، بينهم امرأة واثنان من طاقم صحفي محلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
تفجيرات غزة (3)

إصابة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مواطنة فلسطينية في منطقة خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح مساء اليوم، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله

اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات. واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.
غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]