750 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

مسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.

وكانت شرطة الاحتلال، قد اعتقلت يوم أمس الأربعاء، المرابطات المقدسيات هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى عقب الاعتداء عليهن من باب السلسلة، فيما اعتقلت شابا من باحات المسجد الأقصى، وقررت إبعاد خطيب الأقصى إسماعيل نواهضة مدة 11 يوما.وتشهد مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية والتي ستستمر حتى نهاية