رياضة

فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
سموحة
سموحة
قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
وتابع: «أطالب اتحاد الكرة بالعدالة والمساواة مثل الأهلي والزمالك من حيث الملاعب وأشياء أخرى، لكن سأخوض مباراة بيراميدز نهائيا حتى لا يتعرض فريقي لعقوبات. سأضطر لخوض مباراة بيراميدز من أجل نجاح منظومة الكرة المصرية، لكن أعلن لاتحاد الكرة عدم تقبلي للوضع الحالي». ومن المنتظر أن يواجه سموحة
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بيراميدز يستضيف سموحة والمقاصة يصطدم بالمصري بالدوري

تعود عجلة الدوري المصري للدوران من جديد، اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ تقام أربع مباريات في منافسات الجولة الرابعة من البطولة للموسم الجاري (2019- 2020)، المباراة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بين نادي مصر الصاعد حديثا للممتاز، أمام نظيره الجونة، على ملعب «الكلية الحربية»، ويدخل الفريق الأول بقيادة مدربه عبد الناصر محمد، المباراة وهو في المركز الـ15 حاليا برصيد نقطتين، وفي المقابل يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط.
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ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
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سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
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المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

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سموحة يطالب الجبلاية بتأجيل الجولة الرابعة بالكامل

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طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

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