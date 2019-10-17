فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

سموحة

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».

وتابع: «أطالب اتحاد الكرة بالعدالة والمساواة مثل الأهلي والزمالك من حيث الملاعب وأشياء أخرى، لكن سأخوض مباراة بيراميدز نهائيا حتى لا يتعرض فريقي لعقوبات. سأضطر لخوض مباراة بيراميدز من أجل نجاح منظومة الكرة المصرية، لكن أعلن لاتحاد الكرة عدم تقبلي للوضع الحالي». ومن المنتظر أن يواجه سموحة

وتابع: «أطالب اتحاد الكرة بالعدالة والمساواة مثل الأهلي والزمالك من حيث الملاعب وأشياء أخرى، لكن سأخوض مباراة بيراميدز نهائيا حتى لا يتعرض فريقي لعقوبات. سأضطر لخوض مباراة بيراميدز من أجل نجاح منظومة الكرة المصرية، لكن أعلن لاتحاد الكرة عدم تقبلي للوضع الحالي».



ومن المنتظر أن يواجه سموحة بيراميدز في الجولة الرابعة اليوم الخميس، ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري بـ7 نقاط، أما سموحة فيحل ثامنا بـ4 نقاط.



وكانت لجنة المسابقات أصدرت قرارًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أُعلن من خلاله تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

