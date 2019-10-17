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ترامب يواجه أزمة داخلية بسبب الغزو التركي لسوريا

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا سيئا للغاية بشأن الغزو التركي لشمال شرق سوريا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن انسحبت نانسي بيلوسي من اجتماع بالبيت الأبيض
تحرير:محمود نبيل ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
ترامب
ترامب
وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض المثير للجدل حول قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأصبح من الواضح أن الرئيس ليس لديه خطة للتعامل مع إمكانية استعادة تنظيم داعش لنشاطه في الشرق الأوسط.
وقال تشاك شومر، زعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي، إن ترامب وصف بيلوسي بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة"، مشيرًا إلى أن الاجتماع "لم يكن حوارًا، بل كان مجرد نوع من الخطابة السيئة التي لم تركز على الحقائق". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ومن جانبها، قالت بيلوسي: "أنا أصلي
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ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
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التفاوض والعقوبات.. ترامب يواجه تبعات الغزو التركي

بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في اتجاهين مختلفين بالتعامل مع الغزو التركي الجاري لأراضي شمال شرق سوريا، والذي يستمر لما يقرب من أسبوع، رغم الرفض الدولي الواضح والصريح للعملية العسكرية التركية. ترامب الذي اتخذ قرارا بسحب ما تبقى من قواته في سوريا خلال الأسبوع الماضي، يسعى للسير في خط تفاوضي مع تركيا يهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار، إلا أنه وفي نفس الوقت يُجهز ما يمكن اعتباره ضربة اقتصادية موجعة لأنقرة على مستوى العقوبات التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لتحسين موقفه في الأزمة.
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بيلوسي تبحث فرض عقوبات إضافية من الكونجرس على تركيا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع السناتور الجمهوري لينزي جراهام على ضرورة اتخاذ قرار يلغي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية ضد تركيا. وقالت بيلوسي في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد سعدت بإجراء اتصال هاتفي مع السناتور لينزي جراهام هذا الصباح، وكان أول عمل لدينا هو الاتفاق على ضرورة التوصل إلى قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا على الفور".
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الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
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الخارجية تعلق على العدوان التركي: نرحب بموقف ترامب

أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق، العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا، كما أكدت أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
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ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
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هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
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بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي

بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
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