ترامب يواجه أزمة داخلية بسبب الغزو التركي لسوريا

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا سيئا للغاية بشأن الغزو التركي لشمال شرق سوريا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن انسحبت نانسي بيلوسي من اجتماع بالبيت الأبيض

تحرير:محمود نبيل ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض المثير للجدل حول قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأصبح من الواضح أن الرئيس ليس لديه خطة للتعامل مع إمكانية استعادة تنظيم داعش لنشاطه في الشرق الأوسط.

وقال تشاك شومر، زعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي، إن ترامب وصف بيلوسي بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة"، مشيرًا إلى أن الاجتماع "لم يكن حوارًا، بل كان مجرد نوع من الخطابة السيئة التي لم تركز على الحقائق". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ومن جانبها، قالت بيلوسي: "أنا أصلي

وقال تشاك شومر، زعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي، إن ترامب وصف بيلوسي بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة"، مشيرًا إلى أن الاجتماع "لم يكن حوارًا، بل كان مجرد نوع من الخطابة السيئة التي لم تركز على الحقائق".

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ومن جانبها، قالت بيلوسي: "أنا أصلي من أجل الرئيس طوال الوقت. أعتقد الآن أنه يتعين علينا أن نصلي من أجل صحته، لقد كان هذا انهيارًا خطيرًا للغاية من جانب الرئيس"، مؤكدة أن الديمقراطيين "لم يتمكنوا من الاستمرار في الاجتماع لأنه لم يكن متعلقا بواقعة".

ويرى الجمهوريون أن بيلوسي هي التي كانت المشكلة، حيث قال كيفن مكارثي، زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب: "لقد خرجت من الاجتماع وهي تحاول أن تجعله غير مثمر".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، تصرف بيلوسي بأنه "محير ولكن ليس مفاجئا".

ترامب نفسه تناول في سلسلة من التغريدات عبر تويتر، موقف رئيسة مجلس النواب، واصفًا بيلوسي بأنها عصبية وأن الديمقراطيين لا يستندون إلى أساس واقعي في مواقفهم.

جاءت هذه الخطوة في نفس اليوم الذي انعقد فيه مجلس النواب الأمريكي، والذي ينقسم بمرارة بشأن التحقيق في قضية المساءلة، حيث تم دعم قرار يدين سياسة الرئيس في سوريا بتصويت 354 مقابل 60 فقط، معظمهم من الجمهوريين.

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وكانت إدانة موقف ترامب بشأن تركيا وسوريا والأكراد سريعة وشديدة، وقالت بيلوسي إن ترامب بدا مهتزا بعد أن صوت ما يقرب من ثلثي أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب تأييدًا للقرار.

وينص القرار غير الملزم على معارضة الكونجرس لسحب القوات، ويقول إنه على تركيا أن توقف عملها العسكري في سوريا، كما ينص الإجراء على أنه يجب على البيت الأبيض تقديم خطة لـ"هزيمة دائمة" لتنظيم داعش، خاصة أن الكثيرين يشعرون بالقلق من أنه سيستغل مهاجمة القوات التركية للأكراد السوريين الذين يحتجزون المتطرفين.

ويعيد ترامب الموقف نفسه عندما خرج من اجتماعاته في البيت الأبيض خلال مايو الماضي، قائلًا إنه لن يعمل مع الديمقراطيين ما لم يتخلوا عن جميع التحقيقات الروسية، وفي يناير الماضي خلال الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقال ترامب: "لدينا وضع تستولى فيه تركيا على الأرض من سوريا. لديهم مشكلة عند الحدود، إنها ليست حدودنا، يجب ألا نفقد الأرواح".

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وحاول ترامب أن يحسن موقفه السياسي بتأكيد أن سحبه للقوات الأمريكية كان جزءًا من تعهده بإعادتها إلى الوطن من "حروب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط، ما ينسف انتقادات بأن الانسحاب الأمريكي المفاجئ من سوريا يخون المقاتلين الأكراد، ويصيب مصداقية الولايات المتحدة حول العالم.

وتخشى الأوساط السياسية في الولايات المتحدة أيضًا من استغلال روسيا لهذا الانسحاب الأمريكي من سوريا، لتوسيع مجال سيطرتها العسكرية على البلاد هناك، خاصة أن الأكراد باتوا الآن بلا حلفاء حقيقيين في حربهم ضد الأتراك.