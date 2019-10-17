«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

قسد

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز نحو 11 ألفا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أفراد من أسر المسلحين، وأن 9 آلاف منهم من العراق وسوريا و2000 مسلح ينتمون إلى نحو 50 دولة.وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن مذكرة التفاهم مع الجيش