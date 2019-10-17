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«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
قسد
قسد
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز نحو 11 ألفا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أفراد من أسر المسلحين، وأن 9 آلاف منهم من العراق وسوريا و2000 مسلح ينتمون إلى نحو 50 دولة.وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن مذكرة التفاهم مع الجيش
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المسجد الاقصى

750 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.
مفاوضات- السلام -السودانية- في جوبا

مفاوضات السلام في جوبا تحتل عناوين «صحف السودان»

اهتمت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الخميس، بمتابعة سير مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تستضيفها (جوبا) عاصمة جنوب السودان. وأبرزت صحيفة (المجهر) إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، لافتة إلى أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو) أعلنت تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، الذي كان مقررا أن ينطلق، أمس الأربعاء، وطلبت من الحكومة إعلان وقف إطلاق النار.
الحرب-في- سوريا (13)

نزوح 300 ألف مدني شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية)، اليوم الخميس، إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) وتل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.
الحرب-في- سوريا (4)

الهجوم التركي أسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل 70 شخصا، كما تسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص من مناطقهم في أسبوع.? وأوضح المرصد، ومقره لندن، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، أن من هذه الحصيلة 21 شخصا تم استهدافهم بالرصاص أو إعدامهم ميدانيا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، ومنهم طفل وامرأتان ومسؤولة حزبية.? وأضاف أن 19 شخصا أيضا لقوا مصرعهم، جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين وقرية الريحانية، بينهم امرأة واثنان من طاقم صحفي محلي.
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صحف-الكويت

صحف عربية: منبج في قبضة النظام السوري رغم حشد تركيا

لا تزال الأحداث في سوريا تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها، تعرض رتل من قوات النظام السوري، يضم عناصر وعربات، لقصف غامض خلال تقدمه إلى منبج في شمال شرقي حلب. وأفاد نشطاء أن القصف استهدف سبع آليات وعشرات العناصر قرب بلدة العسيلة في ريف منبج. وتراوحت التقديرات بين تنفيذ ذلك من طائرات "إف 16" تركية أو قاذفات تابعة للتحالف الدولي.
قوات-سوريا-الديمقراطية (3)

سوريا:مقتل 75 مدنيا منذ بدء العملية العسكرية التركية

قال ماريفان كاميشلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن ما لا يقل عن 75 مدنيا قُتلوا، بينما أصيب أكثر من 450 آخرين، منذ إطلاق عملية تركيا العسكرية، الأربعاء الماضي في شمال سوريا، مضيفًا أن 20 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما امتنع عن ذكر إجمالي عدد القتلى بين قواته، لاعتبارات عسكرية، موضحًا أن الاشتباكات العنيفة كانت مستمرة، الثلاثاء، حول مدينة رأس العين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف من قبل الجيش التركي ووكلائه المحليين، مؤكدًا أن المقاتلين الأكراد "تمكنوا من صد هجوم" على المدينة ليلة الاثنين.
الحرب-في- سوريا (13)

الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
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