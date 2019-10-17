جريمة

زحام مروري بشوارع القاهرة بسبب عطل الخط الأول للمترو

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
زحام مروري
زحام مروري
كثافات مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم الخميس، تزامنا مع توقيت الذروة الصباحية والتأثر بسقوط رافعة ونش على الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول لمترو الأنفاق؛ ما أدى إلى توقف الحركة بالمحطتين، إضافة إلى محطة منشية الصدر، وتركزت الكثافات للقادم من مناطق شرق القاهرة اتجاه رمسيس ووسط المدينة، والقادم من حدائق القبة إلى كوبري الفنجري وامتداد شارع رمسيس وغمرة وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة.
بدوره وجه مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بوجود القيادات الميدانية بأماكن الزحام، والإشراف على الخطة المرورية الموضوعة لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات لحين انتهاء الذروة الصباحية. وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، توقف حركة المترو في محطات غمرة والدمرداش ومنشية
اقرأ المزيد
محكمة-ارشفية

جنايات القاهرة تصدر حكمها على متهمي «عنف المطرية»

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة متهمين اثنين في "أحداث عنف المطرية" وتنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وذلك عن أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهم اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهم.
محمود البنا2

والد شهيد الشهامة: رفضت هدية المحافظ لسبب وحيد

زيارة قام بها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لأسرة محمود البنا المعروف إعلاميًا شهيد الشهامة، إذ فوجئ أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، مساء أمس الثلاثاء، بقدوم المحافظ إلى المدينة قاصدا منزل والد محمود البنا، لتقديم رحلتي عمرة لوالد ووالدة محمود، إلا ان والد البنا اعتذر له، موضحا في تصريحات لـ"التحرير"، قال محمد البنا تعليقا عن الواقعة: "امبارح قالولي المحافظ جاي وجايبلك رحلتين عمرة هدية، قولتلهم أنا مش محتاج العمرتين ومش قابلهم نفسيا وعايز حق ابني، وهو يشكر طبعا، وفي الحقيقة ناس كتير عرضت عليا موضوع العمرة، واعتذرت لهم".
قوات-الشرطة (3)

تفاصيل العثور على رجل الأعمال المختطف بالإسماعيلية

قالت مصادر أمنية، إن رجال الشرطة بالإسماعيلية توصلوا مساء اليوم الأربعاء، لمكان اختطاف رجل الأعمال «أشرف النادي»، وذلك بعد يومين من اختطافه، إذ نجحت مأمورية مكبرة ضمت مباحث الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والمنصورة، ومصلحة الأمن العام، من مداهمة مزرعة بمنطقة «المطرية»، على حدود محافظتي بورسعيد ودمياط، وتحرير المتهم، وذكرت مصادر، أن المتهمين قاموا باخفاء المجني عليه داخل المزرعة، وتحركوا بين محافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والمنصورة، بسيارات مختلفة للتمويه.
قتيل-المنوفية‎ (3)

الإفراج عن المطالبين بالقصاص من قاتل شهيد الشهامة

قررت نيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، إخلاء سبيل 1لمتهمين بالتجمهر للمطالبة بالقصاص في قضية مقتل الطالب محمود محمد البنا والمعروفة إعلاميا بقضية شهيد الشهامة، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وشمل قرار النيابة الإفراج عن جميع المحتجزين والبالغ عددهم 11 متهمًا، وأعرب محمد البنا والد محمود البنا في تصريحات لـ"التحرير" عن سعادته بخبر الإفراج عن المتهمين بالتجمهر، وقال والد "شهيد الشهامة"، إن "الخبر أثلج صدورنا، وكل الشكر للناس اللي سعت وساهمت في خروجهم".
اقرأ المزيد من الأخبار
فساد-المرور

المرور تتصدى لـ54 موقفا عشوائيا وضبط 22 سائقا مسطولا

شنت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
اشارة-مرور (4)

ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]