زحام مروري بشوارع القاهرة بسبب عطل الخط الأول للمترو

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

زحام مروري

كثافات مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم الخميس، تزامنا مع توقيت الذروة الصباحية والتأثر بسقوط رافعة ونش على الشبكة الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول لمترو الأنفاق؛ ما أدى إلى توقف الحركة بالمحطتين، إضافة إلى محطة منشية الصدر، وتركزت الكثافات للقادم من مناطق شرق القاهرة اتجاه رمسيس ووسط المدينة، والقادم من حدائق القبة إلى كوبري الفنجري وامتداد شارع رمسيس وغمرة وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة.

بدوره وجه مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بوجود القيادات الميدانية بأماكن الزحام، والإشراف على الخطة المرورية الموضوعة لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات لحين انتهاء الذروة الصباحية. وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، توقف حركة المترو في محطات غمرة والدمرداش ومنشية

بدوره وجه مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بوجود القيادات الميدانية بأماكن الزحام، والإشراف على الخطة المرورية الموضوعة لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات لحين انتهاء الذروة الصباحية.



وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، توقف حركة المترو في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر؛ بسبب سقوط "رافعة ونش" إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.



وتم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث محطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.







