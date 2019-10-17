مرتضى منصور يتحدث عن حق المقاولون في رفض مواجهتنا

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

الزمالك والمقاولون

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق المقاولون العرب من حقه رفض مواجهة الفريق الأبيض السبت المقبل، في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة في الدوري المصري الممتاز، وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «أولا، لم نطلب تأجيل مواجهة الأهلي، بل إنني صرفت مستحقات اللاعبين قبل صدور القرار استعدادًا للمباراة»، موضحا: «من حق المقاولون رفض مواجهتنا، من الأفضل للمقاولون مواجهة أسوان بدلا من اللعب ضد الزمالك، مع الاحترام لفريق أسوان».

وتابع مرتضى: «مباراتنا مع المقاولون في الجولة الخامسة المقرر لها 23 أكتوبر تم تأجيلها بسبب خوض مباراة جينيراسيون بقرار من كاف، ولا دخل لنا أو لاتحاد الكرة فى التأجيل. علينا احترام القرارات الأمنية، لقد أبلغني الأمن بمعلومات لن أفصح عنها، وبناءً عليها وافقت على خوض مباراة جينيراسيون في استاد السلام

وتابع مرتضى: «مباراتنا مع المقاولون في الجولة الخامسة المقرر لها 23 أكتوبر تم تأجيلها بسبب خوض مباراة جينيراسيون بقرار من كاف، ولا دخل لنا أو لاتحاد الكرة فى التأجيل. علينا احترام القرارات الأمنية، لقد أبلغني الأمن بمعلومات لن أفصح عنها، وبناءً عليها وافقت على خوض مباراة جينيراسيون في استاد السلام بدلًا من استاد القاهرة».



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواعٍ أمنية، دون تحديد موعدها الجديد ليُقابل القرار باستياء عند الجماهير التي كانت تنتظر اللقاء بشغف.



وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، في تصريحات إذاعية، إن مجلس إدارة فريقه سينعقد اليوم الخميس لاتخاذ قرار نهائي بشأن خوض مواجهة الزمالك يوم السبت من عدمه.