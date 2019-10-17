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الكرملين: لهجة ترامب لأردوغان قبيل غزو سوريا «غير عادية»

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن لغة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العملية التركية في سوريا غير عادية ، مشيرا إلى أن القادة عادة لا يستخدمون مثل هذه اللغة في مراسلاتهم. وقال بيسكوف تعليقا على لهجة ترامب في خطابه لأردوغان، ودعوته له "بألا يكون أحمقا " و" ألا يخذل العالم" بهذه العملية العسكرية- في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نادرا ما تُستخدم مثل هذه اللغة في مراسلات قادة الدول، إنها رسالة غير عادية".
وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض
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تركيا تمهد لإعادة التوطين في شمال سوريا بـ«مساكن اللاجئين»

تحدث رئيس إدارة الميزانية في الرئاسة التركية، الخميس، عن احتمال تخصيص تركيا أموالا في ميزانيتها لعام 2020 لبناء مساكن للاجئين في "منطقة آمنة" تريد إقامتها في منطقة شمال سوريا التي بدأت قوات تركية في غزوها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتريد أنقرة إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من حدودها مع سوريا وإقامة منطقة تمتد لنحو 32 كيلومترا جنوبا. وتقول إنها ستوطن في تلك المنطقة ما يصل إلى مليوني لاجئ من أصل 3.6 مليون تستضيفهم حاليا. وبالنسبة لتركيا، أصبحت عودة بعض السوريين عبر الحدود أولوية ملحة، بحسب وكالة "رويترز".
أنجيلا-ميركل

ميركل تصعّد ضد أنقرة: لن نسلم تركيا أي أسلحة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريح لها، اليوم الخميس، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، مطالبة بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني.
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«بسبب المرتبات»..إطلاق الغاز على رجال الإطفاء بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في العاصمة باريس مع رجال إطفاء محتجين على ظروف عملهم، والذي شارك فيه آلاف من رجال الإطفاء من أنحاء فرنسا الذين طالبوا بتحسين أجورهم وضمانات على مزايا تقاعدية وإبداء المزيد من الاحترام لمهنتهم، إذ قال صحفي من رويترز، إن رجال الإطفاء حاولوا تسلق حواجز معدنية حول مبنى البرلمان لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز. وتحرك المحتجون لاحقا إلى شرق باريس رغم استمرار إطلاق المزيد من قنابل الغاز عليهم ومواجهة شرطة مكافحة الشغب.
رئيس-الصين

هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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قسد

«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.
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ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يستعد لتطبيق العقوبات القاسية على تركيا: بدأنا العمل

قال الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يعمل في الوقت الحالي مع زعماء الكونجرس، من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا، موضحا عبر حسابه على "تويتر"، أن "وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافي".. وفي مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية، نشرت على الموقع الرسمي للخارجية أمس، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
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