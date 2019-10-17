الكرملين: لهجة ترامب لأردوغان قبيل غزو سوريا «غير عادية»

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

ترامب وأردوغان

اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن لغة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العملية التركية في سوريا غير عادية ، مشيرا إلى أن القادة عادة لا يستخدمون مثل هذه اللغة في مراسلاتهم. وقال بيسكوف تعليقا على لهجة ترامب في خطابه لأردوغان، ودعوته له "بألا يكون أحمقا " و" ألا يخذل العالم" بهذه العملية العسكرية- في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نادرا ما تُستخدم مثل هذه اللغة في مراسلات قادة الدول، إنها رسالة غير عادية".

وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض