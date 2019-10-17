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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 30شبين الكوم 20 31طنطا 19 30دمنهور 18 29الإسكندرية
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محمد-عبد-العاطى

وزير الري يطرح آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات في مجال المياه، فضلًا عن طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وخاصة أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "قمة بودابيست" للمياه، والذي يعقد في العاصمة المجرية "بودابيست" خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين المعنيين.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

وكيل الأزهر: مناهجنا سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المتطرفة

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن مناهج الأزهر هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب. وقال وكيل الأزهر خلال لقائه اليوم الخميس بمشيخة الأزهر وفدًا من دولة سنغافورة برئاسة الدكتور محمد فطريش مفتي جمهورية سنغافورة- إن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال الخريجين والبعثات التي يعمل عليها على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من أكثر من 100 دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات مع سنغافورة.
حلوى-المولد

«صحة الشرقية»: إعدام 900 كيلو حلويات بمصنع في فاقوس

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمدينة فاقوس بفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بفاقوس، أسفرت جهود الحملة عن إعدام 900 كيلو جرام حلويات ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 2 برميل طحينة زنة كل برميل 150 كيلو جرام لوضعه في براميل سبق استعمالها، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بـ6 مناطق بالإسكندرية 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن قطع المياه بعدد من المناطق بشرق الإسكندرية، اعتبارا من بعد ظهر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الإحلال والتجديد بخط المياه العكر المغذى لمحطة مياه المعمورة قطر، مما يؤدي إلى توقف العمل بمحطة المعمورة، ويترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
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طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (7)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
السيول-تضرب-الشرقية (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (6)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.
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