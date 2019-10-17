رياضة

ميسي: لست بحاجة لنصيحة كريستيانو رونالدو

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
كشف ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، عن رفضه نصيحة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بالرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال الفترة المقبلة، ورد ميسي على سؤال خلال حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، بأن "دائمًا يوصيك رونالدو بترك برشلونة والبحث عن ألقاب في دوريات أخرى كما فعل، فهل تستمع إليه؟": «الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة قط للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم، حيث أستمتع بالتدريب والمباريات والمدينة، وديناميكية النادي كاملة جدا».
وأوضح ميسي: «كنت دائمًا على يقين بتحقيق الأهداف في هذا النادي، بدلًا من البحث عنها في أي نادٍ آخر»، وعن رده على سؤال أنه رغم فوزه بكل شيء فإن جائزة بوشكاش استعصت عليه، أوضح: «أقول دائمًا إن الجوائز الفردية ليست هدفي، سواء الأفضل أو الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي. جائزة أفضل هدف في
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

أكد مصدر باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة، ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددًا على أن اللجنة التي تدير الجبلاية حاولت بكل الطرق إقامة القمة، وأن قرار التأجيل صادر عن الأمن، وحاولت اللجنة بكل قوة إقامة المباراة، وقدم أكثر من عرض، منها إقامة اللقاء في ملعب الجيش ببرج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها، موضحًا أن على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوط بها استخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، واتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
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ليونيل ميسي (11)

ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، وحصد ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفًا الموسم الماضي في الليجا، متفوقًا على منافسيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (33 هدفا)، وفابيو كوالياريلا (26 هدفا)، وسلم ماتيو وتياجو، ابنا ميسي، الجائزة لوالدهما، في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، بحضور أسرة ميسي وزملائه في الفريق، لويس سواريز وجوردي ألبا، وأيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، وعدد من المسؤولين.
ميسى

ميسي يستعد لتسلّم الحذاء الذهبي اليوم

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستلام جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما سجل النجم الأرجنتيني 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، رفقة العملاق الكتالوني، ليتوج بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، وتفوق ميسي، الحائز جائزة "الأفضل" من "فيفا" هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.
رونالدو-برشلونة

مورينيو يختار اللاعب الأفضل في التاريخ

تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات الظاهرة البرازيلي رونالدو، واصفًا إياه بأفضل لاعب رأته عينه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أفضل اللاعبين في العالم، هم تمتعوا بمسيرة ممتدة وصلت ربما إلى 15 عامًا، وكانوا دائمًا في القمة خلال تلك السنوات، ولكن يبقى الظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب رأته عيني على الإطلاق، امتلك رونالدو موهبة لا تصدق بعمر 19 عامًا، موهبة دمرتها الإصابات، ولولا تلك الإصابات لحظي رونالدو بمسيرة باهرة أفضل من تلك التي حظي بها".
ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
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