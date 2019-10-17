ميسي: لست بحاجة لنصيحة كريستيانو رونالدو

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

ميسي ورونالدو

كشف ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، عن رفضه نصيحة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بالرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال الفترة المقبلة، ورد ميسي على سؤال خلال حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، بأن "دائمًا يوصيك رونالدو بترك برشلونة والبحث عن ألقاب في دوريات أخرى كما فعل، فهل تستمع إليه؟": «الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة قط للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم، حيث أستمتع بالتدريب والمباريات والمدينة، وديناميكية النادي كاملة جدا».

وأوضح ميسي: «كنت دائمًا على يقين بتحقيق الأهداف في هذا النادي، بدلًا من البحث عنها في أي نادٍ آخر»، وعن رده على سؤال أنه رغم فوزه بكل شيء فإن جائزة بوشكاش استعصت عليه، أوضح: «أقول دائمًا إن الجوائز الفردية ليست هدفي، سواء الأفضل أو الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي. جائزة أفضل هدف في

وأوضح ميسي: «كنت دائمًا على يقين بتحقيق الأهداف في هذا النادي، بدلًا من البحث عنها في أي نادٍ آخر»، وعن رده على سؤال أنه رغم فوزه بكل شيء فإن جائزة بوشكاش استعصت عليه، أوضح: «أقول دائمًا إن الجوائز الفردية ليست هدفي، سواء الأفضل أو الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي. جائزة أفضل هدف في العام (بوشكاش)، إذا حصلت عليها فلا بأس، وإذا حدث عكس ذلك فكل شيء على ما يرام».



ورد ميسي عن أن جسده يحتاج للمزيد من الراحة، خاصة عدم مشاركته في عدة مباريات بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أنه «أمر صعب لأن عقلي بخير، أعتقد أنني أبلغ من العمر 25 عامًا، ويمكنني الاستمرار في تقديم نفس الأشياء كما كنت من قبل»، مختتمًا: «الجسد يحكم، وهناك ظروف يجب أن أكون فيها أكثر حذرا من ذي قبل، ويجب التكيف معها والإعداد بشكل مختلف للتدريب والمباريات».