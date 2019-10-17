جريمة

مرور الجيزة تشن 40 حملة انضباطية ضد سيارات السرفيس

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
حملة مرورية
حملة مرورية
واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، شن حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 202 مخالفة مرورية متنوعة.
وشنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ15 موقفا عشوائيا، وتحرير 25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و19 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 40 حملة على سيارات السرفيس، دون تحرير مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 51 مخالفة، كما تم حجز
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«ضربته بخنجر فطب ساكت».. قصة جريمة هزت حي الزهور

يوم دراسي جديد، اكتظت معه مدرسة علي بن أبي طالب في محافظة بورسعيد (الواقعة شمال شرق البلاد) بالطلاب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتلقي دروس العلم مع انطلاق العام الدراسي الحالي منذ أسابيع قليلة، كعادة الحياة الدراسية تحدث مناوشات ومشاحنات بين الطلاب، تتعدد الأسباب لكن غالبيتها تنتهي بتدخل القائمين على "محراب العلم"، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها، إذ انتهت بجريمة قتل مؤسفة أضحت حديث الساعة بين قاطني المحافظة وتحديدا منطقة الزهور، وراح ضحيتها فتى في مقتبل العمر.
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السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
هيروين

حشيش وتذاكر هيروين.. مباحث إمبابة توقع 3 تجار مخدرات

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الاتجار فى المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وترجمها على أرض الواقع رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وفق خطة العمل الموضوعة تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، إذ تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بقطاع الشمال، تحت إشراف العميد عمرو طلعت، من الإيقاع بثلاثة من تجار المواد المخدرة.
هيروين

ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، وترويجه على عملائهما بنطاق منطقة السحر والجمال، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط المتهمان وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.
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شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 150 مخالفة مرورية متنوعة.
حملة-مرورية (1)

مرور الجيزة يتصدى لـ13 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، شن حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4251 مخالفة مرورية متنوعة.
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رادارات الجيزة تلتقط 135 مخالفة خلال 24 ساعة

شنّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2441 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (4)

تحرير 4483 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و483 مخالفة مرورية متنوعة.
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