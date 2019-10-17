مرور الجيزة تشن 40 حملة انضباطية ضد سيارات السرفيس

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

حملة مرورية

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، شن حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 202 مخالفة مرورية متنوعة.

وشنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ15 موقفا عشوائيا، وتحرير 25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و19 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 40 حملة على سيارات السرفيس، دون تحرير مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 51 مخالفة، كما تم حجز

وشنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ15 موقفا عشوائيا، وتحرير 25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و19 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 40 حملة على سيارات السرفيس، دون تحرير مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 51 مخالفة، كما تم حجز 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية و3 مركبات "توك توك".



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



