ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

هيروين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، وترويجه على عملائهما بنطاق منطقة السحر والجمال، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط المتهمان وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، بضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما 6 قالب لمخدر الهيروين وزنت كيلو وخمسمائة جرام وبندقية آلية و3 خزائن و137 طلقة آلية ونظارة ميدان

بتقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، بضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما 6 قالب لمخدر الهيروين وزنت كيلو وخمسمائة جرام وبندقية آلية و3 خزائن و137 طلقة آلية ونظارة ميدان وسلاح أبيض وعدد 3 ميزان حساس ومبلغ مالى وثلاثة هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة.







