جريمة

حشيش وتذاكر هيروين.. مباحث إمبابة توقع 3 تجار مخدرات

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
هيروين
هيروين
توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الاتجار فى المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وترجمها على أرض الواقع رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وفق خطة العمل الموضوعة تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، إذ تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بقطاع الشمال، تحت إشراف العميد عمرو طلعت، من الإيقاع بثلاثة من تجار المواد المخدرة.
وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط قسم شرطة إمبابة مفادها قيام كل من "أحمد. م. م" 32 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم الوراق، و"أشرف. م. ع" 42 سنة، عامل، مقيم بشارع الوحدة بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما
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«ضربته بخنجر فطب ساكت».. قصة جريمة هزت حي الزهور

يوم دراسي جديد، اكتظت معه مدرسة علي بن أبي طالب في محافظة بورسعيد (الواقعة شمال شرق البلاد) بالطلاب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتلقي دروس العلم مع انطلاق العام الدراسي الحالي منذ أسابيع قليلة، كعادة الحياة الدراسية تحدث مناوشات ومشاحنات بين الطلاب، تتعدد الأسباب لكن غالبيتها تنتهي بتدخل القائمين على "محراب العلم"، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها، إذ انتهت بجريمة قتل مؤسفة أضحت حديث الساعة بين قاطني المحافظة وتحديدا منطقة الزهور، وراح ضحيتها فتى في مقتبل العمر.
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السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
هيروين

ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، وترويجه على عملائهما بنطاق منطقة السحر والجمال، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط المتهمان وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.
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مباحث التموين تتصدى لقضايا الغش التجاري في الجيزة

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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هيروين

ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، وترويجه على عملائهما بنطاق منطقة السحر والجمال، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط المتهمان وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.
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القبض على 36 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
طرب-حشيش

كواليس إحباط صفقة الـ3 ملايين جنيه و500 طربة حشيش

عيون مصر الساهرة لا تكل ولا تمل من مراقبة الحالة الأمنية بشتى أنحاء البلاد، حيث يبذل رجال الشرطة قصارى جهدهم لتحقيق الوجود الشرطي الفعال في الشارع المصري، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين في المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع، خاصة الشباب، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين يقيمون بالوراق، تخصصوا في الاتجار في مخدر الحشيش.
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أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 4 ملايين جنيه

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع - تبغ خام - مواد غذائية - هواتف محمول - حديد خردة - شاشات عرض مفككة - بطاريات).
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