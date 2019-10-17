حشيش وتذاكر هيروين.. مباحث إمبابة توقع 3 تجار مخدرات

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الاتجار فى المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وترجمها على أرض الواقع رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وفق خطة العمل الموضوعة تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، إذ تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بقطاع الشمال، تحت إشراف العميد عمرو طلعت، من الإيقاع بثلاثة من تجار المواد المخدرة.

وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط قسم شرطة إمبابة مفادها قيام كل من "أحمد. م. م" 32 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم الوراق، و"أشرف. م. ع" 42 سنة، عامل، مقيم بشارع الوحدة بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما

وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط قسم شرطة إمبابة مفادها قيام كل من "أحمد. م. م" 32 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم الوراق، و"أشرف. م. ع" 42 سنة، عامل، مقيم بشارع الوحدة بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ترددهما على شارع الوحدة وبحوزتهما 6 فرش حشيش وزنت 1500 جرام، وهاتفان محمولان ومبلغ مالي (610 جنيهات).



كما أمكن ضبط "فتحى. ا. ح. ش" 39 سنة، عاطل ومقيم بالمنيرة الغربية، سبق اتهامه فى قضية (ضرب)، داخل منزله وبحوزته 140 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت نحو 250 جراما، وهاتف محمول ومبلغ مالى (5415 جنيها).



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من حصيلة البيع.



