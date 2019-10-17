رياضة

وكيل النني عن مفاوضات ميلان: أرسنال لم يطلب رحيله

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
النني
النني
علق علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، المعار حاليا إلى صفوف بشكتاش التركي، على الأنباء التي تداولت في الفترة الأخيرة بشأن رغبة نادي إيه سي ميلان الإيطالي في ضم لاعب وسط منتخب الفراعنة، وأكد نظمي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، لم يطلب رحيل اللاعب في الصيف الماضي، موضحًا: «حاول ميلان وروما التوقيع مع محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل».
وتابع وكيل النني: «اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الصيف الماضي من ليستر سيتي ووست هام يونايتد الإنجليزيين وفالنسيا الإسباني، ولكن نجح بشكتاش في إتمام الصفقة مع أرسنال خلال الميركاتو»، وعن تجديد ميلان مفاوضاته مع النني قال نظمي: «لا يمكنني الحديث عن تجديد ميلان مفاوضاته مع اللاعب خلال
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

أكد مصدر باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة، ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددًا على أن اللجنة التي تدير الجبلاية حاولت بكل الطرق إقامة القمة، وأن قرار التأجيل صادر عن الأمن، وحاولت اللجنة بكل قوة إقامة المباراة، وقدم أكثر من عرض، منها إقامة اللقاء في ملعب الجيش ببرج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها، موضحًا أن على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوط بها استخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، واتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
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محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل إلى ميلان

يبدو أن نجم المنتخب الوطني محمد النني لن يبقى طويلا في صفوف فريقه الحالي بشكتاش التركي، حيث أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى رغبة ميلان الإيطالي في التعاقد مع النني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وترى إدارة ميلان أن النني يمثل البديل المثالي لمتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن صفوف الروسونيري للانضمام إلى فريق وولفر هامبتون الإنجليزي. ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه النني عن رغبته في الرحيل عن بشكتاش خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
أولي جونار-سولسكاير (9)

«سولسكاير VS إيمري» = 10 أهداف في 4 مواجهات

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
أولي-جونار-سولسكاير (1)

بالأرقام.. ماذا قدم سولسكاير أمام أرسنال؟

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .
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