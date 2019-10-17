وكيل النني عن مفاوضات ميلان: أرسنال لم يطلب رحيله

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

النني

علق علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، المعار حاليا إلى صفوف بشكتاش التركي، على الأنباء التي تداولت في الفترة الأخيرة بشأن رغبة نادي إيه سي ميلان الإيطالي في ضم لاعب وسط منتخب الفراعنة، وأكد نظمي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، لم يطلب رحيل اللاعب في الصيف الماضي، موضحًا: «حاول ميلان وروما التوقيع مع محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل».

وتابع وكيل النني: «اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الصيف الماضي من ليستر سيتي ووست هام يونايتد الإنجليزيين وفالنسيا الإسباني، ولكن نجح بشكتاش في إتمام الصفقة مع أرسنال خلال الميركاتو»، وعن تجديد ميلان مفاوضاته مع النني قال نظمي: «لا يمكنني الحديث عن تجديد ميلان مفاوضاته مع اللاعب خلال

وتابع وكيل النني: «اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الصيف الماضي من ليستر سيتي ووست هام يونايتد الإنجليزيين وفالنسيا الإسباني، ولكن نجح بشكتاش في إتمام الصفقة مع أرسنال خلال الميركاتو»، وعن تجديد ميلان مفاوضاته مع النني قال نظمي: «لا يمكنني الحديث عن تجديد ميلان مفاوضاته مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي».



وأضاف: «إيمري لم يطلب الاستغناء عن النني، اللاعب هو من طلب الحصول على فرصة لتطوير أدائه ثم العودة إلى ملعب الإمارات مجددًا»، مختتمًا: «مستقبل النني في أرسنال ما زال قائمًا وبقوة».



وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن نادي ميلان يرغب في ضم النني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن ميلان يفكر في أن النني سيكون بديلا قويا للإيفواري فرانك كيسي، المتوقع رحيله إلى صفوف وولفر هامبتون.