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وفر 756 وظيفة.. «خريجين المنيا» يُخفض فائدة القروض لـ 4%

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
اجتماع لمحافظ المنيا
اجتماع لمحافظ المنيا
خفّض جهاز تشغيل شباب الخريجين في محافظة المنيا، الفائدة على القرض الجديد، الذي يُمنحه الجهاز لشباب الخريجين لتصبح 4% بدلاً من 7%، وذلك فى إطار توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز والتيسير عليهم وخلق فرص عمل جديدة، وكلّف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد حسين مدير الجهاز بتكثيف الدعاية والتسويق للأنشطة والفرص المتاحة للشباب من خلال القروض التي يطرحها الجهاز للوصول لأكبر عددٍ من طالبي الوظائف والفرص التشغيلية مع تيسير كافة الإجراءات أمامهم.
كما وجه المحافظ، بالتوسع في تسويق منتجات المشروعات التي يديرها الشباب والاستمرار في تدريب الشباب على الأعمال الحرفية والفنية لخلق فرص عمل حقيقية من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة مثل جهاز تنمية المشروعات والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وبرنامج مشروعك وجامعة المنيا.وأوضح التقرير الذي
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محمد-عبد-العاطى

وزير الري يطرح آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات في مجال المياه، فضلًا عن طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وخاصة أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "قمة بودابيست" للمياه، والذي يعقد في العاصمة المجرية "بودابيست" خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين المعنيين.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

وكيل الأزهر: مناهجنا سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المتطرفة

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن مناهج الأزهر هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب. وقال وكيل الأزهر خلال لقائه اليوم الخميس بمشيخة الأزهر وفدًا من دولة سنغافورة برئاسة الدكتور محمد فطريش مفتي جمهورية سنغافورة- إن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال الخريجين والبعثات التي يعمل عليها على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من أكثر من 100 دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات مع سنغافورة.
حلوى-المولد

«صحة الشرقية»: إعدام 900 كيلو حلويات بمصنع في فاقوس

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمدينة فاقوس بفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بفاقوس، أسفرت جهود الحملة عن إعدام 900 كيلو جرام حلويات ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 2 برميل طحينة زنة كل برميل 150 كيلو جرام لوضعه في براميل سبق استعمالها، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بـ6 مناطق بالإسكندرية 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن قطع المياه بعدد من المناطق بشرق الإسكندرية، اعتبارا من بعد ظهر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الإحلال والتجديد بخط المياه العكر المغذى لمحطة مياه المعمورة قطر، مما يؤدي إلى توقف العمل بمحطة المعمورة، ويترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
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رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.
في المنيا (1)

مبادرة «نور حياة» تستهدف 149 ألف طالب في المنيا

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان له، اليوم الأحد، عن استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، غدا الإثنين، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، موضحا أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة في المنيا 332 مدرسة بواقع 149 ألفا و936 تلميذا، و22 ألفا و322 نظارة، وأن الهدف من المبادرة هو الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا.
ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (2)

انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
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