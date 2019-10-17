وفر 756 وظيفة.. «خريجين المنيا» يُخفض فائدة القروض لـ 4%

تحرير:محمد الزهراوي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

اجتماع لمحافظ المنيا

خفّض جهاز تشغيل شباب الخريجين في محافظة المنيا، الفائدة على القرض الجديد، الذي يُمنحه الجهاز لشباب الخريجين لتصبح 4% بدلاً من 7%، وذلك فى إطار توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز والتيسير عليهم وخلق فرص عمل جديدة، وكلّف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد حسين مدير الجهاز بتكثيف الدعاية والتسويق للأنشطة والفرص المتاحة للشباب من خلال القروض التي يطرحها الجهاز للوصول لأكبر عددٍ من طالبي الوظائف والفرص التشغيلية مع تيسير كافة الإجراءات أمامهم.

كما وجه المحافظ، بالتوسع في تسويق منتجات المشروعات التي يديرها الشباب والاستمرار في تدريب الشباب على الأعمال الحرفية والفنية لخلق فرص عمل حقيقية من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة مثل جهاز تنمية المشروعات والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وبرنامج مشروعك وجامعة المنيا.وأوضح التقرير الذي