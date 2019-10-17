سحر نصر: معدل النمو الاقتصادي بمصر الأعلى في المنطقة

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك» لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ أفكارهم المبدعة وتسريع نمو أعمالهم

تحرير:أمل نبيل ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة.

وتعكف الخطة على تنفيذ أهدافها عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات

وتعكف الخطة على تنفيذ أهدافها عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.

وأضاف التقرير أن حصة العامل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون أعلى مرتين لو تمتع أطفال اليوم بحقوقهم في الصحة والتعليم، وأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستضيف 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للشرق الأوسط بحلول عام 2025.

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر من ضمن 68 دولة وقعت على مشروع خطة الاستثمار في رأس المال البشرى، وأن الخطة تتفق مع أولويات الحكومة المصرية، وقد قامت مصر بالفعل بتنفيذ جزء من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار في رأس المال البشرى وإطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، وبناء مستشفيات جديدة، ورفع مستوى المستشفيات القائمة، وزيادة عدد المدارس وتحسين قدرات المعلمين.

وأضاف البنك الدولي أنه سيزيد تمويله لبرامج الاستثمار في رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 1.119 مليار دولار في 2019، إلى 2.5 مليار دولار في عام 2024، على أن ترتبط برامج البنك الدولي في المنطقة بالاحتياجات الوطنية للدول.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية نجح في تحسين رأس المال البشري في مصر، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.7%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على قمة أولويات الحكومة جذب الاستثمارات التي تمس بناء الإنسان المصري، مثل التعليم والصحة.

وأضافت الوزيرة أن قانون الاستثمار نص صراحةً على منح فرص متساوية للشباب والمرأة، للاستفادة من قدراتهم في بناء الاقتصاد المصري، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة "فكرتك شركتك" لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ أفكارهم المبدعة وتسريع نمو أعمالهم.

كانت سحر نصر أشارت فى وقت سابق إلى اعتماد النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية، وتتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص إلى 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرض المشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح النسخة الأولى لخريطة مصر الاستثمارية في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين.