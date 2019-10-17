البنك الدولي: مصر تنجح في مبادرة استثمار رأس المال البشري

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

البنك الدولي

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.

وذكر تقرير البنك الدولي حول الخطة، أن حصة العامل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أعلى مرتين لو تمتع أطفال اليوم بحقوقهم في الصحة والتعليم، وأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستضيف 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للشرق الأوسط بحلول