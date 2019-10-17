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تركيا تمهد لإعادة التوطين في شمال سوريا بـ«مساكن اللاجئين»

تحرير:التحرير ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
أردوغان
أردوغان
تحدث رئيس إدارة الميزانية في الرئاسة التركية، الخميس، عن احتمال تخصيص تركيا أموالا في ميزانيتها لعام 2020 لبناء مساكن للاجئين في "منطقة آمنة" تريد إقامتها في منطقة شمال سوريا التي بدأت قوات تركية في غزوها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتريد أنقرة إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من حدودها مع سوريا وإقامة منطقة تمتد لنحو 32 كيلومترا جنوبا. وتقول إنها ستوطن في تلك المنطقة ما يصل إلى مليوني لاجئ من أصل 3.6 مليون تستضيفهم حاليا. وبالنسبة لتركيا، أصبحت عودة بعض السوريين عبر الحدود أولوية ملحة، بحسب وكالة "رويترز".
وذكر ناجي إقبال رئيس إدارة الاستراتيجية والميزانية أنه لا توجد مخصصات مالية في ميزانية 2020 لمشروعات الإسكان (في شمالي سوريا) لكن قد يمكن فعل ذلك إذا لزم الأمر.وقال: "ميزانية الحكومة قوية، ومرنة. سيجري اتخاذ المبادرة الضرورية"، مضيفا أن تركيا قد تعزز الإنفاق أيضا على العمليات العسكرية.وكان الرئيس التركي،
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ترامب-أردوغان

الكرملين: لهجة ترامب لأردوغان قبيل غزو سوريا «غير عادية»

اعتبر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن لغة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العملية التركية في سوريا غير عادية ، مشيرا إلى أن القادة عادة لا يستخدمون مثل هذه اللغة في مراسلاتهم. وقال بيسكوف تعليقا على لهجة ترامب في خطابه لأردوغان، ودعوته له "بألا يكون أحمقا " و" ألا يخذل العالم" بهذه العملية العسكرية- في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نادرا ما تُستخدم مثل هذه اللغة في مراسلات قادة الدول، إنها رسالة غير عادية".
أنجيلا-ميركل

ميركل تصعّد ضد أنقرة: لن نسلم تركيا أي أسلحة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريح لها، اليوم الخميس، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، مطالبة بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني.
الشرطة-الفرنسية (3)

«بسبب المرتبات»..إطلاق الغاز على رجال الإطفاء بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في العاصمة باريس مع رجال إطفاء محتجين على ظروف عملهم، والذي شارك فيه آلاف من رجال الإطفاء من أنحاء فرنسا الذين طالبوا بتحسين أجورهم وضمانات على مزايا تقاعدية وإبداء المزيد من الاحترام لمهنتهم، إذ قال صحفي من رويترز، إن رجال الإطفاء حاولوا تسلق حواجز معدنية حول مبنى البرلمان لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز. وتحرك المحتجون لاحقا إلى شرق باريس رغم استمرار إطلاق المزيد من قنابل الغاز عليهم ومواجهة شرطة مكافحة الشغب.
رئيس-الصين

هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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الحرب-في- سوريا (13)

الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
الجيش-السورى

الأكراد يتحالفون مع الجيش السوري لمواجهة الأتراك

تطور جديد في مواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وروسيا، لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للنظام السوري، والسماح لهم بالدخول إليهما. وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري ستدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعليا في التحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.
ترامب-أردوغان

أمريكا: ترامب أمر بسحب 1000 جندي من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي "متبقين " من شمال سوريا، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي حدثت جراء الأمر الأولي بتراجع بعض الجنود الأمريكيين عن الحدود التركية مع سوريا، بحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا، بدعوى إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لحماية حدودها. يذكر أن تركيا قد بدأت الأربعاء الماضي، عدوانها على شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين، ونزوح مئات الآلاف.
رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
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