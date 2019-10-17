إنجازات وأرقام.. مؤتمر «القاهرة دبي العقاري» في إصداره الأول
طارق شكري: نقل الخبرة المعلوماتية للإمارات ضرورة ملحة.. المري: نستهدف تعزيز الاستثمار بين البلدين.. ماجدة راشد: 170 مصرية ساهمت في القطاع العقاري بدبي بـ223 مليون درهم
تحرير:أمل نبيل
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
استثمار عقاري
انطلقت فعاليات مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم استراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، ومن جانبها رحبت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بالضيوف، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف في إصداره الأول تعزيز التعاون بين مصر والإمارات، والذي وقعه المجلس مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام الماضي على هامش مؤتمر سيتي سكيب دبي، وشهد المؤتمر إعلان أرقام تمثل إنجازات فى المجال العقاري، منها أن حجم الاستثمارات الخاصة بالسيدات بدبي وصل إلى 30% بقيمة 12 مليار درهم.
وأشارت عبير عصام، خلال كلمتها على هامش مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم إستراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع غرفتي التطوير العقاري ومواد البناء وجمعية مستثمري أكتوبر، إلى أن هناك هدفا مهما لوجود دور كبير للسيدات العربيات بالقطاع العقاري.
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وأشارت عبير عصام، خلال كلمتها على هامش مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم إستراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع غرفتي التطوير العقاري ومواد البناء وجمعية مستثمري أكتوبر، إلى أن هناك هدفا مهما لوجود دور كبير للسيدات العربيات بالقطاع العقاري.
وأضافت "عصام" أن المؤسسات التي وقع العربي لسيدات الأعمال معها، وعلى رٍأسها المعهد العقاري ودائرة الأراضي والأملاك، بهدف تنشيط سبل التعاون لدعم القطاع العقاري بمصر والعالم العربي من خلال خطط محددة ووفق دراسة مسبقة، مشيرة إلى أن دائرة الأراضي والأملاك لها دور حيوي في تنشيط التصرفات العقارية واليومية، ولها تأثير مهم في المتعاملين بالقطاع العقاري والمهتمين بالاستثمار العقاري بدبي.
وأكدت "عصام" أن سوق العقار بمصر في قوة متزايدة يومية، ولدينا ما يؤهلنا لخلق التنافسية لما يوفره لها المناخ السياسي والاقتصادي والدعم الكبير من الدولة للقطاع يجعل منه قاطرة حقيقية، مضيفة: "الصناعة في مصر لا تمرض ولا تموت".
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن اللقاء بحسب تقديري لا بد أن يتطرق إلى القدرة الهائلة للإمارات على التطوير الهائل في القطاع العقاري، حيث استطاعت الإمارات بناء 14 مدينة جديدة يتجاوز عدد السكان فيها 40 مليونا، وتحويل الرقمنة إلى جزء من نهج الحياة.
وأكد شكري أن التطور العقاري بمصر يسير بخطى ثابتة وقوية، وهناك قدرة على التوسع في القطاع العقاري واستقبال الاستثمارات فيه بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية بين الطرفين تعكس حجم التعاون بين مصر والإمارات.
وأوضحت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، أن التعاون بين المعهد العقاري والمجلس العربي لسيدات الأعمال يستهدف خلق منصة تفاعلية بين الطرفين، وتعزيز أهمية الإنسان في مجتمع عربي متوحد، ونناقش العديد من الفرص بين كل الأطراف المشاركة في المؤتمر.
واستعرضت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار بدائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي، أبرز الأرقام التي حققها القطاع العقاري بدبي خلال الفترة السابقة، حيث بلغت 80 مليار درهم في 2018، مشيرة إلى أن الوجود اليوم يستهدف تعزيز التواصل وتأكيد أهمية دور المرأة في القطاع العقاري.
وأشارت ماجدة إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة بالسيدات بدبي وصل إلى 30% بقيمة 12 مليار درهم، بينما ساهمت 170 سيدة مصرية في القطاع العقاري بدبي بقيمة 223 مليون درهم، مضيفة أن "دبي" تقدم الكثير لتشكيل قاعدة كبيرة من السيدات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع العقاري.
وقال وليد عباس، مساعد وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، إن الحكومة تستهدف في خطتها المدن الجديدة، حيث تمت دراسة إنشاء 30 مدينة وجارٍ العمل في 14 مدينة منها، ما يوفر خدمات تقنية كاملة، من خلال المدن الذكية.
وأكد عباس: "نسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التحسين في حياة المواطن المصري ودعم الاستثمار العقاري بمصر وفق خطط مدروسة، وتخفيف الزحام وتحويل العاصمة الإدارية لمدينة تاريخية جديدة".