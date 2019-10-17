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إنجازات وأرقام.. مؤتمر «القاهرة دبي العقاري» في إصداره الأول

طارق شكري: نقل الخبرة المعلوماتية للإمارات ضرورة ملحة.. المري: نستهدف تعزيز الاستثمار بين البلدين.. ماجدة راشد: 170 مصرية ساهمت في القطاع العقاري بدبي بـ223 مليون درهم
تحرير:أمل نبيل ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
استثمار عقاري
استثمار عقاري
انطلقت فعاليات مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم استراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، ومن جانبها رحبت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بالضيوف، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف في إصداره الأول تعزيز التعاون بين مصر والإمارات، والذي وقعه المجلس مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام الماضي على هامش مؤتمر سيتي سكيب دبي، وشهد المؤتمر إعلان أرقام تمثل إنجازات فى المجال العقاري، منها أن حجم الاستثمارات الخاصة بالسيدات بدبي وصل إلى 30% بقيمة 12 مليار درهم.
وأشارت عبير عصام، خلال كلمتها على هامش مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم إستراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع غرفتي التطوير العقاري ومواد البناء وجمعية مستثمري أكتوبر، إلى أن هناك هدفا مهما لوجود دور كبير للسيدات العربيات بالقطاع العقاري. وأضافت
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ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-الدولى

البنك الدولي: مصر تنجح في مبادرة استثمار رأس المال البشري

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.
سحر-نصر (1)

سحر نصر: معدل النمو الاقتصادي بمصر الأعلى في المنطقة

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة.
شركات-البترول

«شل» العالمية تحسم الجدل بشأن المتأخرات المصرية

قال جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، إن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وإنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020، مضيفا أن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر، في مارس الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
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خبز-عيش

أزمة بيع مخبز الشيخ زايد في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني، قائلا أن الحكومة تعتزم بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والذي تم إنشاؤه في عام 2011، بتكلفة وصلت إلى 48 مليون دولار، من قبل إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين وينتج مليون رغيف شامي يوميا، ما يعد إهدارا للمال العام ويشير إلى وجود غياب تام للأهداف الاقتصادية.
طقس-حار-مياه

غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
قطارات (3)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
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