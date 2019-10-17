إنجازات وأرقام.. مؤتمر «القاهرة دبي العقاري» في إصداره الأول

طارق شكري: نقل الخبرة المعلوماتية للإمارات ضرورة ملحة.. المري: نستهدف تعزيز الاستثمار بين البلدين.. ماجدة راشد: 170 مصرية ساهمت في القطاع العقاري بدبي بـ223 مليون درهم

تحرير:أمل نبيل ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

استثمار عقاري

انطلقت فعاليات مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم استراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، ومن جانبها رحبت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بالضيوف، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف في إصداره الأول تعزيز التعاون بين مصر والإمارات، والذي وقعه المجلس مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام الماضي على هامش مؤتمر سيتي سكيب دبي، وشهد المؤتمر إعلان أرقام تمثل إنجازات فى المجال العقاري، منها أن حجم الاستثمارات الخاصة بالسيدات بدبي وصل إلى 30% بقيمة 12 مليار درهم.

وأشارت عبير عصام، خلال كلمتها على هامش مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم إستراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع غرفتي التطوير العقاري ومواد البناء وجمعية مستثمري أكتوبر، إلى أن هناك هدفا مهما لوجود دور كبير للسيدات العربيات بالقطاع العقاري. وأضافت