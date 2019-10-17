السيسي يمنح أنواط الواجب العسكري لأوائل طب القوات المسلحة

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل خريجي الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة؛ تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية، وفيما يلي أسماء الطلاب: ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار إسلام صبري عبد الحليم، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار مصطفى محمد أمين، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار حسام أسامة إبراهيم. وأهدى طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي درع الكلية، تعبيرا عن انتمائهم وولائهم للوطن ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة.

ووجه أحد الطلاب كلمة لرئيس الجمهورية قال خلالها: "السيد الرئيس إننا حين شرفنا بالالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة قد أخذنا على عاتقنا أعظم وأشرف مهمتين هما حماية الوطن والدفاع عن أرضه، ومعالجة وتخفيف الآلام عن أبنائه، واليوم ومع تخرج أول دفعة فنحن على أتم الاستعداد أن نؤدي مهمتنا على الوجه الذي يعزز