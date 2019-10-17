الإسكان يحذر المواطنين في مدينة سفنكس الجديدة

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

حذر رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة المهندس خالد سرور، المواطنين من التعرض للنصب والانصياع وراء أية إعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود المدينة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، قائلا إن جهاز المدينة يهيب جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات بعدم القيام بأية تصرفات أو الشروع في إقامة منشآت على تلك الأراضي قبل مراجعته، وعنوانه (السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)؛ للاستفسار عن موقف تلك الأراضي.

وأضاف سرور، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الخميس: "أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة، مع حفظ حق الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".من ناحية أخرى، قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس