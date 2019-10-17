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أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019

تحرير:أمل نبيل ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
ذهب- أرشيفية
ذهب- أرشيفية
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 627جنيهًا. عيار 24: 768 جنيهًا. عيار 18: 576 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5376 جنيهًا. سعر الأوقية: 1490 دولارًا. وعالميا، استقر الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة في غياب أي تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية
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مارسيلسيا-للاستثمار-العقاري (2)

إنجازات وأرقام.. مؤتمر «القاهرة دبي العقاري» في إصداره الأول

انطلقت فعاليات مؤتمر "القاهرة دبي العقاري"، الإصدار الأول تحت عنوان "تخطيط وتصميم استراتيجيات المدن العمرانية الذكية"، ومن جانبها رحبت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بالضيوف، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف في إصداره الأول تعزيز التعاون بين مصر والإمارات، والذي وقعه المجلس مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام الماضي على هامش مؤتمر سيتي سكيب دبي، وشهد المؤتمر إعلان أرقام تمثل إنجازات فى المجال العقاري، منها أن حجم الاستثمارات الخاصة بالسيدات بدبي وصل إلى 30% بقيمة 12 مليار درهم.
البنك-الدولى

البنك الدولي: مصر تنجح في مبادرة استثمار رأس المال البشري

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن. وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.
سحر-نصر (1)

سحر نصر: معدل النمو الاقتصادي بمصر الأعلى في المنطقة

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق البنك الدولي لخطة الاستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية هي الاستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري والازدهار الاقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة.
شركات-البترول

«شل» العالمية تحسم الجدل بشأن المتأخرات المصرية

قال جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في شل العالمية، إن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية، وإنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد خلال النصف الثاني من عام 2020، مضيفا أن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر التي أعلنت عنها مصر، في مارس الماضي، كما أنها مهتمة بالمشاركة في مزايدة مماثلة في البحر المتوسط من المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
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رئيس-الصين

هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ترامب (2)

تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
بوتين-وشي

البداية بالصواريخ.. روسيا والصين تؤسسان لتحالف عسكري

على مدى سنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا يسفر التحالف السياسي بين الصين وروسيا عن أي تعاون عسكري قد يهدد التفوق الأمريكي على مستوى العالم، لا سيما أن كلا البلدين لديه القدرات الاقتصادية المؤهلة لتحقيق تعاون مثمر، سواء على المستوى العسكري أو التقني. وبدت كل من روسيا والصين على دراية كاملة بمخاوف الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في صورة تقارب واضح بين البلدين على المستوى العسكري، الأمر الذي قد تظهر ثماره خلال السنوات القليلة المقبلة.
دونالد ترامب

ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى أمريكا بسبب تكاليف الرعاية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم.
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