أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019

تحرير:أمل نبيل ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

ذهب- أرشيفية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 627جنيهًا. عيار 24: 768 جنيهًا. عيار 18: 576 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5376 جنيهًا. سعر الأوقية: 1490 دولارًا. وعالميا، استقر الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة في غياب أي تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية