أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019
تحرير:أمل نبيل
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
ذهب- أرشيفية
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا.
ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 627جنيهًا.
عيار 24: 768 جنيهًا.
عيار 18: 576 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5376 جنيهًا.
سعر الأوقية: 1490 دولارًا.
وعالميا، استقر الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة في غياب أي تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 627جنيهًا.
عيار 24: 768 جنيهًا.
عيار 18: 576 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5376 جنيهًا.
سعر الأوقية: 1490 دولارًا.
وعالميا، استقر الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي يحجم فيه المتعاملون عن القيام بمراهنات كبيرة في غياب أي تطورات جديدة على جبهة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.209 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، بانخفاض سجل نحو 115 مليون دولار.