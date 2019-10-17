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السيسي: المجاملة فساد.. ومصر قادرة على تحقيق أي حلم

الرئيس: تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على بناء جامعات جديدة فقط ولكن الأسلوب والمسار داخل الصرح التعليمي في الإعداد والتأهيل والاختبار والتقييم لأولادنا وبناتنا
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، اليوم الخميس: "بسم الله الرحمن الرحيم، لم تكن هناك كلمة مرتبة لهذا الحدث، لكن نحن في يوم جميل، وهو عبارة عن فكرة تم التفكير بها، ولم أكن وحدي من فكر بها ولكن كان حلم بالقوات المسلحة منذ فترة طويلة، وعندما توليت الوزارة في هذا الوقت تم إتاحة الفرصة لإطلاق هذه الفكرة، ويتم إنشاء كلية طب عسكري، ولكي تصبح الأمور واضحة للجميع نحن قلنا نريد أن نأخذ بيد العلم والمعرفة الطبية من خلال هذه الكلية".
وأضاف السيسي أن بداية فكرة إنشاء الكلية كانت منذ 6 سنوات، والمصريون قادرون على تحقيق أي حلم قد يروه صعب التحقيق، وبعد 6 سنوات نرى أول ضوء من الحلم، متابعا: "كنت أتابع الكلية بشكل شخصي مستمر يوما بعد يوم، وأنا أقول هذه الكلمة لتسجيل أنه إذا كنا نريد النجاح في كل إجراء، فعلى كل مسؤول أن يتابعه حتى ينتهي
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محمد-عبد-العاطى

وزير الري يطرح آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات في مجال المياه، فضلًا عن طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وخاصة أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "قمة بودابيست" للمياه، والذي يعقد في العاصمة المجرية "بودابيست" خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين المعنيين.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

وكيل الأزهر: مناهجنا سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المتطرفة

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن مناهج الأزهر هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب. وقال وكيل الأزهر خلال لقائه اليوم الخميس بمشيخة الأزهر وفدًا من دولة سنغافورة برئاسة الدكتور محمد فطريش مفتي جمهورية سنغافورة- إن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال الخريجين والبعثات التي يعمل عليها على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من أكثر من 100 دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات مع سنغافورة.
حلوى-المولد

«صحة الشرقية»: إعدام 900 كيلو حلويات بمصنع في فاقوس

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمدينة فاقوس بفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بفاقوس، أسفرت جهود الحملة عن إعدام 900 كيلو جرام حلويات ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 2 برميل طحينة زنة كل برميل 150 كيلو جرام لوضعه في براميل سبق استعمالها، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بـ6 مناطق بالإسكندرية 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن قطع المياه بعدد من المناطق بشرق الإسكندرية، اعتبارا من بعد ظهر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الإحلال والتجديد بخط المياه العكر المغذى لمحطة مياه المعمورة قطر، مما يؤدي إلى توقف العمل بمحطة المعمورة، ويترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يمنح أنواط الواجب العسكري لأوائل طب القوات المسلحة

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل خريجي الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة؛ تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية، وفيما يلي أسماء الطلاب: ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار إسلام صبري عبد الحليم، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار مصطفى محمد أمين، ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار حسام أسامة إبراهيم. وأهدى طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي درع الكلية، تعبيرا عن انتمائهم وولائهم للوطن ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

طلاب طب القوات المسلحة يهدون السيسي درع الكلية

أهدى طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي درع الكلية، تعبيرا عن انتمائهم وولائهم للوطن ووقوفهم خلف القيادة الرشيدة. ووجه أحد الطلاب كلمة لرئيس الجمهورية قال خلالها: "السيد الرئيس إننا حين شرفنا بالالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة قد أخذنا على عاتقنا أعظم وأشرف مهمتين هما حماية الوطن والدفاع عن أرضه، ومعالجة وتخفيف الآلام عن أبنائه، واليوم ومع تخرج أول دفعة فنحن على أتم الاستعداد أن نؤدي مهمتنا على الوجه الذي يعزز من شأن ومكانة هذا الوطن".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. يذكر أنه أول من أمس الثلاثاء، استقبل السيسي، وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه رسالة للشعب: لا تلتفتوا لدعاوى الإحباط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة حينما تسامينا على ضيق المورد بنبل المقصد وتجاوزنا مكائد الحاقدين وشماتة الأعداء، فيا أبناء مصر جميعًا ضعوا دوما مصلة الون نصب أعينكم ووفروا مناخ الملائم لنموه وازدهاره، مضيفًا: "لا تلتفتوا إلى دعاوي التشكيك والإحباط التي تأتي مدفوعة بأهداف شخصية أو مصالح ضيقة ولنكن جميعًا على قدر المسؤولية، فلا يصح سوى أن نعي جيدا أين تكمن مصلحة الوطن لنبني دولة المواطنة ونضمن لمصرنا المكانة التي تليق بها بين الأمم".
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