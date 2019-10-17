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مدبولي: الشعب لن يقبل المساس بحقوق مصر في النيل

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية ومحورية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اللقاءات التى عقدها خلال الزيارة مع مسئولى الإدارة، وفي مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، تعكس هذه الأهمية، وتؤكد أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين فى تطوير هذه العلاقات، جاء ذلك خلال لقاءه في إطار زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، السيناتور الجمهوري جيمس ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة، بحضور ياسر رضا سفير مصر في واشنطن.
من جانبه، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، على تقديرهم للتعاون القائم مع مصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وطلب من رئيس الوزراء إطلاعه على تقييم مصر للأوضاع بشأن التدخل التركي في الأراضي السورية.وفي هذا الصدد، أكد مدبولي إدانة مصر لهذا العدوان الصارخ على وحدة الأراضى السورية، محذرا من العواقب
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محمد-عبد-العاطى

وزير الري يطرح آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات في مجال المياه، فضلًا عن طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وخاصة أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "قمة بودابيست" للمياه، والذي يعقد في العاصمة المجرية "بودابيست" خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين المعنيين.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

وكيل الأزهر: مناهجنا سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المتطرفة

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن مناهج الأزهر هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب. وقال وكيل الأزهر خلال لقائه اليوم الخميس بمشيخة الأزهر وفدًا من دولة سنغافورة برئاسة الدكتور محمد فطريش مفتي جمهورية سنغافورة- إن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال الخريجين والبعثات التي يعمل عليها على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من أكثر من 100 دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات مع سنغافورة.
حلوى-المولد

«صحة الشرقية»: إعدام 900 كيلو حلويات بمصنع في فاقوس

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمدينة فاقوس بفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بفاقوس، أسفرت جهود الحملة عن إعدام 900 كيلو جرام حلويات ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 2 برميل طحينة زنة كل برميل 150 كيلو جرام لوضعه في براميل سبق استعمالها، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بـ6 مناطق بالإسكندرية 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن قطع المياه بعدد من المناطق بشرق الإسكندرية، اعتبارا من بعد ظهر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الإحلال والتجديد بخط المياه العكر المغذى لمحطة مياه المعمورة قطر، مما يؤدي إلى توقف العمل بمحطة المعمورة، ويترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
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أنجيلا-ميركل

ميركل تصعّد ضد أنقرة: لن نسلم تركيا أي أسلحة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريح لها، اليوم الخميس، إن بلادها لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا، مطالبة بوقف العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني.
سامح-شكرى (2)

الخارجية تعلق على العدوان التركي: نرحب بموقف ترامب

أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق، العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا، كما أكدت أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
الحرب-في- سوريا (13)

نزوح 300 ألف مدني شمال سوريا منذ بدء الهجوم التركي

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الإخبارية)، اليوم الخميس، إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة إلى منطقتي كوباني (حلب) وتل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.
انتخابات-الكونجرس (1)

الكونجرس: المياه مسألة حياة لمصر.. والشيوخ يطالب بالتحرك

شهدت الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005، تطورا إيجابيا في مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في الملف الاقتصادي الذي يحظي باهتمام الجانبين، كما شهدت تفهما، من قبل قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للأسس الموقف المصري من ملف سد النهضة باعتبار أن المياه مسألة حياة.
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