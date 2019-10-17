مدبولي: الشعب لن يقبل المساس بحقوق مصر في النيل

١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية ومحورية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اللقاءات التى عقدها خلال الزيارة مع مسئولى الإدارة، وفي مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، تعكس هذه الأهمية، وتؤكد أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين فى تطوير هذه العلاقات، جاء ذلك خلال لقاءه في إطار زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، السيناتور الجمهوري جيمس ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة، بحضور ياسر رضا سفير مصر في واشنطن.

من جانبه، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، على تقديرهم للتعاون القائم مع مصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وطلب من رئيس الوزراء إطلاعه على تقييم مصر للأوضاع بشأن التدخل التركي في الأراضي السورية.وفي هذا الصدد، أكد مدبولي إدانة مصر لهذا العدوان الصارخ على وحدة الأراضى السورية، محذرا من العواقب