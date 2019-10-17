السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»
تحرير:سماح عوض الله
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
رئيس المحكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
ونسبت التحقيقات إلى 30 متهمًا فى القضية ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، وصدرت أحكام حضورية ضد المتهمين المقبوض عليهم، وأحكام غيابية ضد المتهمين الهاربين، ومؤخرًا تم القبض على متهمين اثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية
ونسبت التحقيقات إلى 30 متهمًا فى القضية ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، وصدرت أحكام حضورية ضد المتهمين المقبوض عليهم، وأحكام غيابية ضد المتهمين الهاربين، ومؤخرًا تم القبض على متهمين اثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة محاكمتهما.
كان ضمن المتهمين فى القضية علياء شكري محمود عمر، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة بنها، والتي صدر ضدها حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه، وبعد القبض عليها وإعادة محاكمتها قضت المحكمة فى جلسة سابقة ببراءتها من اتهامات التجمهر واستعراض القوة فى أحداث عنف المطرية، في القضية رقم 27075 لسنة 2015.