السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

تحرير:سماح عوض الله ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

رئيس المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.

ونسبت التحقيقات إلى 30 متهمًا فى القضية ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، وصدرت أحكام حضورية ضد المتهمين المقبوض عليهم، وأحكام غيابية ضد المتهمين الهاربين، ومؤخرًا تم القبض على متهمين اثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية