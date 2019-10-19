صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية

هناك مواد غذائية تسبب الحساسية عند تناولها، وهو ما يسمى أيضا بـ«متلازمة الحساسية الفموية»، فوفقا للخبراء، يحدث ذلك غالبًا مع تناول الزنجبيل
تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الزنجبيل
الزنجبيل
تعد الأعشاب الطبيعية بمنزلة علاجات منزلية يجب دائمًا تناولها عند الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة والسعال، كما توجد بعض الأنواع المتخصصة في علاج التهاب المفاصل، من بينها الزنجبيل، فله شهرة كبيرة في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، وعلاج التهابات المعدة، ومعالجة القيء والغثيان. ولكن أثبتت بعض الدراسات أن له آثارا سلبية؛ مثل الإسهال، كما أنه غير آمن بالنسبة للحوامل؛ لذا تجنب الإفراط في تناوله، نقلًا عن "times of india".
يعد الزنجبيل من المكونات اللذيذة في الطعام، وله أيضًا شهرة كبيرة للغاية من حيث المساعدة في علاج العديد من الأمراض الشائعة؛ مثل التخلص من السموم، وتخفيف التورم، إضافة إلى انخفاض معدلات الكوليسترول، ومنع تخثر الدم. وبالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي، فهو يعالج الزكام، كما أنه يعمل على الوقاية من السرطان،
اقرأ المزيد
المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

الحوامل المصابات بالسمنة لا يحتجن إلى سعرات إضافية

هناك الكثير من الأمراض التي تصيب النساء مرتبطة بالحمل كالسكري وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، ومع ذلك ، توصي الإرشادات الحالية جميع النساء الحوامل بزيادة السعرات الحرارية من 340 إلى 450 سعرة حرارية في اليوم خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، بغض النظر عن الوزن خلال تلك الفترة. وفي دراسة حديثة كشف عنها الباحثون مؤخرا، أوضحت أنه بعد تقييم تناول السعرات الحرارية، ونفقات الطاقة، وزيادة الوزن في 54 امرأة حامل يعانين من السمنة أثناء الحمل يسلط الضوء على الطرق التي قد تحتاج إلى تغيير.
فوائد-الكراث

لا ترمِ بقايا ما تتناوله.. بذر البطيخ غني بالبروتين

هل تأكل البطيخ وترمي البذور التي بداخله، كما تتناول عصا الكرفس وتتخلص من الأوراق، ولا تهتم كثيرا بقلب التفاح؟ إذن، أنت في غفلة عن الفوائد التي تحملها بعض الأجزاء الموجودة في الفاكهة والخضراوات، لأنك -للأسف- تتخلص منها. وفقا لأحدث اتجاه للغذاء، يجب أن تتناول كل لقمة في الطعام، كما يخترع الطهاة وصفات جديدة تدمج خلالها الأجزاء التي تتخلص منها، من أجل تقليل هدر الطعام. تُظهر الأبحاث المثيرة للاهتمام أن هذا الاتجاه غير صحي ليس بالنسبة لكوكبنا فحسب، بل بالنسبة إلى أجسادنا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الفاكهة-والخضروات-أفضل-الأطعمة-المضادة-لارتجاع-المرئ

تزيل السموم| أضف الأطعمة القلوية إلى نظامك الغذائي

اتباع نظام غذائي صحي ليس سهلا وسط الإغراءات التي تتعرض لها من الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة المليئة بالدهون وسهلة التحضير، وهذه الوجبات تفتقر إلى القيمة الغذائية، خاصة المعادن القلوية المهمة لتحييد الأحماض. عندما يكون الجسم أكثر قوة فإنه يصبح في أفضل حالاته، ولكن في حالة الإصابة بسوء التغذية والضغط النفسي والمرض وعدم نشاط الجسم، يصبح سريع الحموضة، وهذا هو السبب في أن الأطعمة القلوية تعد كبيرة بالنسبة لنظامك الغذائي، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]