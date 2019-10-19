الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية

هناك مواد غذائية تسبب الحساسية عند تناولها، وهو ما يسمى أيضا بـ«متلازمة الحساسية الفموية»، فوفقا للخبراء، يحدث ذلك غالبًا مع تناول الزنجبيل

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الزنجبيل

تعد الأعشاب الطبيعية بمنزلة علاجات منزلية يجب دائمًا تناولها عند الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة والسعال، كما توجد بعض الأنواع المتخصصة في علاج التهاب المفاصل، من بينها الزنجبيل، فله شهرة كبيرة في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، وعلاج التهابات المعدة، ومعالجة القيء والغثيان. ولكن أثبتت بعض الدراسات أن له آثارا سلبية؛ مثل الإسهال، كما أنه غير آمن بالنسبة للحوامل؛ لذا تجنب الإفراط في تناوله، نقلًا عن "times of india".

يعد الزنجبيل من المكونات اللذيذة في الطعام، وله أيضًا شهرة كبيرة للغاية من حيث المساعدة في علاج العديد من الأمراض الشائعة؛ مثل التخلص من السموم، وتخفيف التورم، إضافة إلى انخفاض معدلات الكوليسترول، ومنع تخثر الدم. وبالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي، فهو يعالج الزكام، كما أنه يعمل على الوقاية من السرطان،