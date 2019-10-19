الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية

هناك مواد غذائية تسبب الحساسية عند تناولها، وهو ما يسمى أيضا بـ«متلازمة الحساسية الفموية»، فوفقا للخبراء، يحدث ذلك غالبًا مع تناول الزنجبيل
تعد الأعشاب الطبيعية بمنزلة علاجات منزلية يجب دائمًا تناولها عند الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة والسعال، كما توجد بعض الأنواع المتخصصة في علاج التهاب المفاصل، من بينها الزنجبيل، فله شهرة كبيرة في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، وعلاج التهابات المعدة، ومعالجة القيء والغثيان. ولكن أثبتت بعض الدراسات أن له آثارا سلبية؛ مثل الإسهال، كما أنه غير آمن بالنسبة للحوامل؛ لذا تجنب الإفراط في تناوله، نقلًا عن "times of india".
يعد الزنجبيل من المكونات اللذيذة في الطعام، وله أيضًا شهرة كبيرة للغاية من حيث المساعدة في علاج العديد من الأمراض الشائعة؛ مثل التخلص من السموم، وتخفيف التورم، إضافة إلى انخفاض معدلات الكوليسترول، ومنع تخثر الدم. وبالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي، فهو يعالج الزكام، كما أنه يعمل على الوقاية من السرطان،
يعد الزنجبيل من المكونات اللذيذة في الطعام، وله أيضًا شهرة كبيرة للغاية من حيث المساعدة في علاج العديد من الأمراض الشائعة؛ مثل التخلص من السموم، وتخفيف التورم، إضافة إلى انخفاض معدلات الكوليسترول، ومنع تخثر الدم. وبالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي، فهو يعالج الزكام، كما أنه يعمل على الوقاية من السرطان، وبالنسبة لتشنجات الحيض، يقول الأطباء إنه يعمل على التخفيف من الأعراض بشكل كبير، كما يعالج الأنفلونزا ويساعد في خفض مستويات السكر في الدم. لكنك ستندهش من معرفة أن هذا المكون السحري يمكن أن يسبب أيضًا آثارًا جانبية، في حين أن الآثار الجانبية تحدث إلى حد كبير بسبب الإفراط في تناول الزنجبيل، إلا أنه في كثير من الحالات يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية تمامًا، وفى ما يلي بعضها:
1- يؤدي إلى الإسهال
إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب الزنجبيل الإسهال، فوفقا للخبراء فإنه يسرع مرور المواد الغذائية والبراز من خلال الأمعاء ويسبب الاضطرابات التي غالبا ما تؤدي إلى الأرق والضعف أيضا.
2- غير آمن خلال الحمل
وفقًا لأطباء النساء، فإن تناول الزنجبيل أكثر من الحد المحدد له، وهو 1500 ميليجرام يوميا، قد يزيد من خطر الإجهاض، ولتكونى أكثر أمانًا، يُقترح تجنب الكثير من الزنجبيل فى أثناء الحمل أو استهلاكه فقط بعد استشارة الطبيب.
3- يسبب النزيف
نعلم جميعًا أن الزنجبيل له خصائص مضادة للصفائح الدموية، وفي هذه الحالة، قد يسبب الإفراط في تناوله نزيفًا، وقد وُجد أيضًا أنه عند تناوله بالقرنفل أو الثوم، يزيد من خطر النزيف.
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4- يؤثر في القلب
يوصي خبراء القلب بأن يتجنب الذين يتناولون أدوية ضغط الدم استهلاك الزنجبيل، ويعتقد أن جرعة عالية من الزنجبيل تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب ويمكن أن تؤدي إلى حدوث عدم انتظام في ضربات القلب.
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5- يسبب الغازات والانتفاخ
وفقًا للمركز الوطني للصحة، يمكن أن يكون للزنجبيل آثار جانبية، مثل الغازات والانتفاخ، فقد ثبت أن الزنجبيل يؤثر فى الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الإصابة بالغازات والانتفاخ في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، يعد الزنجبيل مكونًا قويا، فعندما تقوم باستهلاكه على معدة فارغة، يؤدي إلى اضطراب في المعدة.
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6- تهيج الفم
هناك مواد غذائية تسبب الحساسية عند تناولها، وهذا ما يسمى أيضا بـ"متلازمة الحساسية الفموية"، فوفقا للخبراء، يحدث ذلك غالبا مع تناول الزنجبيل، حيث تشعر بأنه توجد كحة في فمك، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى تورم في الفم.
ولكن هذا لا يعني أن تتوقف عن تناول الزنجبيل، فهو يساعد في علاج حب الشباب، كما أنه يعزز من صحة الدورة الدموية، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما أنه غني بمجموعة من العناصر الغذائية؛ على سبيل المثال، البوتاسيوم والمغنسيوم والمنجنيز، كما يحتوي على الصوديوم والكربوهيدرات، إضافة إلى الزنك وفيتامين (C ،E ،B6).
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