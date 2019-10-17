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جيش الاحتلال يُسقِط طائرة بدون طيار قرب قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة بدون طيار بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، والسيطرة عليها، مضيفا أنه تم رصد إطلاقها من داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس: "عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة ... وأسقط جنود الجيش الطائرة". وكان مئات المستوطنين، اليوم الخميس، قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي.
وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية"
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ميشال-عون

رئيس لبنان: متمسكون بالدفاع عن أنفسنا إزاء أي اعتداء إسرائيلي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، تمسك بلاده بالاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي صيف عام 2006) وحق لبنان المشروع في الدفاع عن النفس إزاء أي اعتداء يتعرض له. وقال عون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأيرلندي مايكل هيجنز الذي يزور لبنان - إن إسرائيل حاولت في 25 أغسطس الماضي، تغيير الوضع القائم الذي أرساه قرار مجلس الأمن، عبر اعتداء نفذته بواسطة طائرات من دون طيار على ضاحية بيروت الجنوبية، واصفا هذا الاعتداء بأنه "أخطر خرق إسرائيلي لهذا القرار وأنه هدد الاستقرار وكاد أن يشعل المنطقة برمتها".
الحرب-في- سوريا (4)

الإدارة الكردية: مقتل 218 مدنيا بينهم 18 طفلا منذ بدء العدوان التركي

قالت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، إن العدوان التركي على المنطقة أسفر منذ بدئه عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا. وذكر بيان للإدارة الصحية التابعة للإدارة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المعارك الدائرة أدت إلى إصابة أكثر من 653 شخصا، بينهم 35 طفلا. كما دعت الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا اليوم إلى إنشاء ممر آمن لإجلاء القتلى والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين.
قسد

«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.
المسجد الاقصى

750 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.
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المسجد الاقصى

750 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية" للمستوطنين.
تفجيرات غزة (3)

إصابة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مواطنة فلسطينية في منطقة خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح مساء اليوم، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.
غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
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