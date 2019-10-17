جيش الاحتلال يُسقِط طائرة بدون طيار قرب قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة بدون طيار بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، والسيطرة عليها، مضيفا أنه تم رصد إطلاقها من داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس: "عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة ... وأسقط جنود الجيش الطائرة". وكان مئات المستوطنين، اليوم الخميس، قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح اليوم، إن نحو 750 مستوطنا بينهم طلبة معاهد، اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضاف أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المسجد الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين "الحماية"