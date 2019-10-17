الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

تحرير:أحمد محمد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

الخطيب والجنايني

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس وحرصًا على المصلحة العامة، ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.بيان الأهلي أكد أنه يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية، لكنه يرفض أن يستثمر