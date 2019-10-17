رياضة

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

تحرير:أحمد محمد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
الخطيب والجنايني
الخطيب والجنايني
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس وحرصًا على المصلحة العامة، ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.بيان الأهلي أكد أنه يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية، لكنه يرفض أن يستثمر
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

أكد مصدر باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة، ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددًا على أن اللجنة التي تدير الجبلاية حاولت بكل الطرق إقامة القمة، وأن قرار التأجيل صادر عن الأمن، وحاولت اللجنة بكل قوة إقامة المباراة، وقدم أكثر من عرض، منها إقامة اللقاء في ملعب الجيش ببرج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها، موضحًا أن على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوط بها استخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، واتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة.
محمد-الننى-ارسنال (4)

وكيل النني عن مفاوضات ميلان: أرسنال لم يطلب رحيله

علق علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، المعار حاليا إلى صفوف بشكتاش التركي، على الأنباء التي تداولت في الفترة الأخيرة بشأن رغبة نادي إيه سي ميلان الإيطالي في ضم لاعب وسط منتخب الفراعنة، وأكد نظمي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، لم يطلب رحيل اللاعب في الصيف الماضي، موضحًا: «حاول ميلان وروما التوقيع مع محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل».
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سموحة

فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
سموحة - حسام حسن - إبراهيم حسن - فرج عامر

سموحة يطالب الجبلاية بتأجيل الجولة الرابعة بالكامل

طالب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بتأجيل مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
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مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
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