قطع مياه الشرب بـ6 مناطق بالإسكندرية 24 ساعة

تحرير:محمد مجلي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

مياه الشرب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن قطع المياه بعدد من المناطق بشرق الإسكندرية، اعتبارا من بعد ظهر غدا الجمعة، نظرا لأعمال المرحلة الأولى من الإحلال والتجديد بخط المياه العكر المغذى لمحطة مياه المعمورة قطر، مما يؤدي إلى توقف العمل بمحطة المعمورة، ويترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.

وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في 6 مناطق بشرق المحافظة وهي : "المندرة، الطابية، المعمورة، المنتزه، طوسون، أبو قير" وأيضاً ضعف المياه بمنطقتي.وذكرت الشركة فى بيانها أنه من المقرر أن تبدأ غدا الجمعة أعمال الاحلال والتجديد بخط المياه قطر "1500مم" وهي ما تتسبب فى انقطاع المياه وضعفها.وطالبت الشركة المواطنين