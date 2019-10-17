جريمة

«ضربته بخنجر فطب ساكت».. قصة جريمة هزت حي الزهور

مشادة كلامية عابرة بين طالبين أمام مدرسة علي بن أبي طالب بحي الزهور في محافظة بورسعيد، تطورت إلى مشاجرة استعان كل منهما خلالها بشقيقه لتنتهي بجريمة قتل
تحرير:التحرير ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
يوم دراسي جديد، اكتظت معه مدرسة علي بن أبي طالب في محافظة بورسعيد (الواقعة شمال شرق البلاد) بالطلاب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتلقي دروس العلم مع انطلاق العام الدراسي الحالي منذ أسابيع قليلة، كعادة الحياة الدراسية تحدث مناوشات ومشاحنات بين الطلاب، تتعدد الأسباب لكن غالبيتها تنتهي بتدخل القائمين على "محراب العلم"، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها، إذ انتهت بجريمة قتل مؤسفة أضحت حديث الساعة بين قاطني المحافظة وتحديدا منطقة الزهور، وراح ضحيتها فتى في مقتبل العمر.
الإثنين الماضي، كانت الأجواء مألوفة بمحيط مدرسة علي بن أبي طالب، انصرف غالبية التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، بينما مكث البعض ليشهدوا جريمة قتل ستظل عالقة في أذهانهم طيلة حياتهم. مشادة كلامية حادة نشبت بين طالب بالمرحلة الثانوية وآخر بالإعدادية يدعى "أحمد"، تطورت إلى مشاجرة، هدد خلالها الأول بتلقين
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شبيب-الضمرانى (2)

السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
هيروين

حشيش وتذاكر هيروين.. مباحث إمبابة توقع 3 تجار مخدرات

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافحة الاتجار فى المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وترجمها على أرض الواقع رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، وفق خطة العمل الموضوعة تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، إذ تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بقطاع الشمال، تحت إشراف العميد عمرو طلعت، من الإيقاع بثلاثة من تجار المواد المخدرة.
هيروين

ضبط عاطلين وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، وترويجه على عملائهما بنطاق منطقة السحر والجمال، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط المتهمان وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.
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مباحث التموين تتصدى لقضايا الغش التجاري في الجيزة

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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طعنات-سكين-جريمة

«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.
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«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.
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قتله وانتحر.. ملابسات جريمة العجوز والابن العاق

أقدم المتهم بقتل والده ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت سرير غرفته ببولاق الدكرور على التخلص من حياته، وانتحر تحت عجلات قطار السكة الحديد بمنطقة إمبابة، ليسدل الستار على جريمة بشعة بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
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جثة قتيلة داخل جوال تثير الذعر في الحوامدية

ساعات قليلة مرت على اكتشاف رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور جثة مُسن دُفنت في مقبرة أسمنتية أسفل سرير نجله الشاب صاحب الـ30 سنة، حتى سجلت أوراق التحقيق جريمة قتل يكسوها الغموض، حيث عثر رجال الشرطة على جوال ملقى برشاح قرية "أم خنان" بدائرة مركز الحوامدية جنوب المحافظة، بداخله جثة ربة منزل مقتولة ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين قاطني المنطقة، خاصة العاملين في الزراعة وسكان المنازل المتاخمة لمكان العثور على الجثة.
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