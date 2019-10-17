«ضربته بخنجر فطب ساكت».. قصة جريمة هزت حي الزهور

مشادة كلامية عابرة بين طالبين أمام مدرسة علي بن أبي طالب بحي الزهور في محافظة بورسعيد، تطورت إلى مشاجرة استعان كل منهما خلالها بشقيقه لتنتهي بجريمة قتل
يوم دراسي جديد، اكتظت معه مدرسة علي بن أبي طالب في محافظة بورسعيد (الواقعة شمال شرق البلاد) بالطلاب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتلقي دروس العلم مع انطلاق العام الدراسي الحالي منذ أسابيع قليلة، كعادة الحياة الدراسية تحدث مناوشات ومشاحنات بين الطلاب، تتعدد الأسباب لكن غالبيتها تنتهي بتدخل القائمين على "محراب العلم"، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها، إذ انتهت بجريمة قتل مؤسفة أضحت حديث الساعة بين قاطني المحافظة وتحديدا منطقة الزهور، وراح ضحيتها فتى في مقتبل العمر.
الإثنين الماضي، كانت الأجواء مألوفة بمحيط مدرسة علي بن أبي طالب، انصرف غالبية التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، بينما مكث البعض ليشهدوا جريمة قتل ستظل عالقة في أذهانهم طيلة حياتهم.
مشادة كلامية حادة نشبت بين طالب بالمرحلة الثانوية وآخر بالإعدادية يدعى "أحمد"، تطورت إلى مشاجرة، هدد خلالها الأول بتلقين
الإثنين الماضي، كانت الأجواء مألوفة بمحيط مدرسة علي بن أبي طالب، انصرف غالبية التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، بينما مكث البعض ليشهدوا جريمة قتل ستظل عالقة في أذهانهم طيلة حياتهم.
مشادة كلامية حادة نشبت بين طالب بالمرحلة الثانوية وآخر بالإعدادية يدعى "أحمد"، تطورت إلى مشاجرة، هدد خلالها الأول بتلقين الثاني وصلة من الضرب المبرح لكنه اكتفى بالاستهزاء والسخرية منه قائلا: "مش هضربك عشان أنت لسه عيل صغير".
استشاط صاحب الـ13 سنة غضبا، فأخرج هاتفه المحمول واتصل بشقيقه الأكبر طلبا للنجدة وحدثه باكيا: "الحقني واحد في ثانوي بيشتمني ومش عارف أروح منه" ليسرع الأخير بتقديم العون إلى أخيه الأصغر في الوقت الذي استعان فيه الطرف الثاني بشقيقه الأكبر "19 سنة" عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة.
دقائق معدودة تحول معها محيط المدرسة إلى ساحة قتال، بعد نشوب مشادة كلامية عاتب خلالها الشقيق الأكبر لـ"أحمد" الطرف الثاني على مضايقته وتهديده: "ليه كده يا جدعان، ده عيل صغير".
كلمات الأخ الأكبر قوبلت بالسخرية من الطرف الثاني، فأشهر أحد الشقيقين سلاحا أبيض "خنجر" من طيات ملابسه ملوحا به وسط بريق نصله بفضل انعكاس أشعة الشمس "تعالَ وأنا هعلمك الأدب" محاولا الاعتداء عليه بالضرب، إلا أن الأول خطف السلاح من يده وسدد له طعنة نافذة أفقدته اتزانه وسقط على الأرض.
أسرع الطلاب بنقل المصاب إلى مستشفى الزهور العام في محاولة لإنقاذه، إلا أن روحه فاضت متأثرا بإصابته، ليبلغ رئيس النقطة الملحقة بالمستشفى شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد بوصول الطالب أيمن محمد حسن، 17 سنة، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وتوفي عقب وصوله للمستشفى.
انتقل رئيس وحدة المباحث ومعاونوه إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين شقيق القتيل (طالب بالمرحلة الإعدادية 13 سنة)، وآخر طالب بالمرحلة الثانوية، 18 سنة، فقاما بالاتصال بذويهما لمناصرتهما، حيث حضر المجني عليه وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"، كما انضم لمناصرة الثاني شقيقه (عاطل، 19 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة).
وحدثت المشادة بين الطرفين فقام الأخير بخطف الخنجر من المجنى عليه، والتعدي بالضرب عليه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة.
واقتادت مأمورية المتهم إلى سراي النيابة للتحقيق، وعلل جريمته قائلا: "كنت رايح أشوف أخويا الصغير عشان اتصل بيا وكان بيعيط وقالي فيه واحد كبير في ثانوي بيشتمني ومش عارف أروح منه ولما رُحت لقيت المجني عليه مع أخيه وبيشتموا أخويا أحمد، ولما قلت لهم بتعملوا ليه كده ده عيل صغير سخروا منى"، مختتما اعترافاته: "الخنجر كان في إيده وهيضربني بيه، خطفته منه وضربته فطب ساكت".
وقررت النيابة حبس المتهم بتهمة القتل العمد، وجدد قاضي المعارضات في محكمة بورسعيد حبسه لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.
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