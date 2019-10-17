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«عمى ألوان» و«يوم وليلة» بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
فيلم يوم وليلة
فيلم يوم وليلة
يشارك الفيلمان المصريان "عمى ألوان" و"يوم وليلة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينطلق بدولة المغرب الشقيقة غدا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري. ويفتتح غدا الفيلم الروائي الطويل (يوم وليلة) فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الإجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.
الفيلم بطولة الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، تأليف يحيي فكري، وإخراج أيمن مكرم. كما ينافس ضمن مسابقه الأفلام القصيرة فيلم (عمى ألوان) للمخرجة منه إكرام، وتدور أحداثه في 11 دقيقية حول مصريين يلتقيان بالصدفة في الخارج، يكتشف كلاهما أنهما
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طلعت-زكريا

انتهى من كل مشاهده.. صناع «الموقف» يبحثون تكريم طلعت زكريا

قال الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف فيلم "الموقف"، إن الفنان الراحل طلعت زكريا، انتهى من تصوير كافة مشاهده قبل وفاته، مؤكدا حزن كل فريق عمل الفيلم على رحيل الكوميديان الكبير، مشيرا إلى أنه من المقرر توجيه تحية خاصة له على تترات العمل، بعد الاتفاق مع كل صناع.. وفيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي مخلوط بالأكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج ممدوح ذكى.
كريم-قاسم

«سواح» لكريم قاسم يعرض الجمعة على هذه القناة

يعرض فيلم سواح بطولة النجم كريم قاسم على قناة «OSN يا هلا»، يوم الجمعة المقبل، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وذلك بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم، وحصوله على 11 جائزة، أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض في دولتي بلجيكا وفرنسا مطلع العام المقبل، وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في دولة لوكسمبورج، والفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعى: تعلمت العوم من أجل «ماكو»

شاركت الفنانه ناهد السباعى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر الماضى، بفيلم قصير يحمل اسم «هذه ليلتى»، يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد من خلاله ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات، ويشاركها فى بطولة العمل شريف الدسوقى والطفل عمرو حسام، والعمل سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، كما أنها تحضر حاليا لفيلم جديد يحمل اسم «ماكو»، من المقرر أن يطرح قريبا فى دور العرض.
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إحس-ن عبد- القدوس (2)

عاشق الحرية وصاحب القضية.. إحسان عبد القدوس في عيون السينمائين

أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة للاحتفال بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أدارتها الناقدة عزة هيكل والكاتبة الصحفية أمال عثمان مؤلفة كتاب "إحسان عبدالقدوس - عشق بلا ضفاف "، بحضور عدد من السينمائين منهم المنتج محسن علم الدين، والمخرج علي عبدالخالق، ومدير التصوير سمير فرج، والاعلامي إمام عمر، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست مصطفى محرم، والمخرجة إنعام محمد علي والمنتج فاروق صبري.
فاطمة عادل

«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
ألمخرج تامر عشري

تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.
دينا-الشربينى (1)

دينا الشربيني عضوة لجنة تحكيم بمهرجان «سلا للمرأة»

نشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على "فيسبوك"، صورا لها من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت إدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة قد اختارت الفنانة المصرية لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تُقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب. من جانب آخر، دينا الشربيني قد تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبد العزيز، ويشاركهما فى بطولة العمل كل من: غادة عادل ونيللي كريم وماجد الكدواني وبيومي فؤاد.
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