«عمى ألوان» و«يوم وليلة» بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

فيلم يوم وليلة

يشارك الفيلمان المصريان "عمى ألوان" و"يوم وليلة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينطلق بدولة المغرب الشقيقة غدا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري. ويفتتح غدا الفيلم الروائي الطويل (يوم وليلة) فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الإجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.

الفيلم بطولة الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، تأليف يحيي فكري، وإخراج أيمن مكرم. كما ينافس ضمن مسابقه الأفلام القصيرة فيلم (عمى ألوان) للمخرجة منه إكرام، وتدور أحداثه في 11 دقيقية حول مصريين يلتقيان بالصدفة في الخارج، يكتشف كلاهما أنهما