«صحة الشرقية»: إعدام 900 كيلو حلويات بمصنع في فاقوس

تحرير:محمد فتحي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

حلويات - أرشيفية

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمدينة فاقوس بفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بفاقوس، أسفرت جهود الحملة عن إعدام 900 كيلو جرام حلويات ومواد خام لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 2 برميل طحينة زنة كل برميل 150 كيلو جرام لوضعه في براميل سبق استعمالها، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك استعدادًا لموسم إنتاج الحلوى في ذكرى المولد النبوي الشريف وجهود صحة الشرقية في المتابعة المكثفة على المصانع والمنشآت الغذائية في هذا الشأن.وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مديرية الشؤون الصحية في ضبط الأسواق والمتابعة المكثفة من جميع الإدارات الوقائية والعلاجية للرقابة على جميع المنشآت بالمحافظة