وكيل الأزهر: مناهجنا سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المتطرفة

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

الشيخ صالح عباس الأزهر الشريف

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن مناهج الأزهر هي سبيل النجاة لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي غزت العالم على يد جماعات التشدد والإرهاب. وقال وكيل الأزهر خلال لقائه اليوم الخميس بمشيخة الأزهر وفدًا من دولة سنغافورة برئاسة الدكتور محمد فطريش مفتي جمهورية سنغافورة- إن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال الخريجين والبعثات التي يعمل عليها على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من أكثر من 100 دولة، وتدريب الأئمة ورجال الدعوة، مؤكدًا حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات مع سنغافورة.

وأكد مفتي سنغافورة، سعي بلاده إلى رفع مستويات التعاون والاستفادة من خبرات الأزهر في مجال التعليم والدعوة، وأن خريجي الأزهر في سنغافورة يمثلون شعاع نور للمجتمع، وينظر الناس إليهم على أنهم أصحاب فكر سليم ومعتدل، وكثيرًا ما يقومون بدور كبير في نشر التسامح بين أتباع الديانات المختلفة، ويتبوءُون مناصب بارزة.وأشار