الكتاب خير جليس.. القراءة تقلل من الإجهاد والتوتر

وجد الباحثون أن الطلاب الذين يقرؤون الكتب بانتظام، بدءًا من سن مبكرة، تتطور لديهم تدريجيا مفردات جديدة، ويمكن أن يؤثر حجم المفردات في العديد من مجالات الحياة
تعد القراءة أفضل غذاء للعقل، كما أنها تغير رؤيتك للحياة، فالكتب خير جليس لك، بل إنها بمنزلة صديق وفي أيضًا، يمدك دائمًا بالمعلومات التي تحتاج إليها؛ لذا عليك أن تحرص دائما على أن يصاحبك في الطرق "كتاب"، فستجد نفسك مثقفًا وتعلم كل شيء ممكن عن الحياة، وليس ذلك فقط، بل تقوي القراءة المخ أيضًا، كما تخلق بداخلك القدرة على الشعور بالتعاطف مع الآخرين، واحترام الرأي الآخر، وتجعلك في حالة تفهُّم لما يدور في الكون حولك، ومن ثم تخلق منك فردًا قادرًا على التفكير دون اقتباس آراء الآخرين، نقلًا عن "health line".
وبالحديث عن الشعور بالألم، أوضحت شركة Research Trust Source أن الأشخاص الذين يقرؤون الخيال الأدبي يُظهرون قدرة عالية على فهم مشاعر ومعتقدات الآخرين، ومن هنا أطلق الباحثون على هذه القدرة "نظرية العقل"، وهي مجموعة من المهارات الأساسية لبناء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، ومن ثم فالقراءة تقدم لك الكثير
وبالحديث عن الشعور بالألم، أوضحت شركة Research Trust Source أن الأشخاص الذين يقرؤون الخيال الأدبي يُظهرون قدرة عالية على فهم مشاعر ومعتقدات الآخرين، ومن هنا أطلق الباحثون على هذه القدرة "نظرية العقل"، وهي مجموعة من المهارات الأساسية لبناء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، ومن ثم فالقراءة تقدم لك الكثير من الفوائد، خاصة الكتب الأدبية، لأنها تجعلك تتخيل المشهد كاملا دون الحاجة إلى وجودك في المسرح، حيث تعتمد كليا على الخيال. وفى ما يلي بعض الفوائد المهمة التي توفرها لك الكتب الأدبية، والقراءة بشكل عام:
1- زيادة حصيلة المفردات الخاصة بك
وجد الباحثون أن الطلاب الذين يقرؤون الكتب بانتظام، بدءًا من سن مبكرة، تتطور لديهم تدريجيا مفردات جديدة، ويمكن أن يؤثر حجم المفردات فى العديد من مجالات الحياة، ومن ثم يمكن أن تؤثر بشكل كبير فى الاختبارات، وحتى القبول في الجامعة، فأظهر استطلاع عام 2019، أن 69% من أصحاب العمل يتطلعون إلى توظيف أشخاص من ذوي المهارات العقلية المتطورة؛ مثل القدرة على التواصل بفاعلية؛ لذا فإن قراءة الكتب هي أفضل طريقة لزيادة تعرضك للكلمات الجديدة، إضافة إلى ذلك، قراءة الكتب تفيد كلا من الصحة الجسدية والعقلية، ويمكن لهذه الفوائد أن تستمر مدى الحياة، إذ تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر على المدى البعيد.
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2- القراءة تقوي عقلك
تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن القراءة تغير رأيك تمامًا، كما تجعلك تفكر وتحلل دائمًا. وإضافة إلى ذلك، القراءة مع أطفالك تبني ارتباطات دافئة وسعيدة مع الكتب، ما يزيد من احتمال أن يجد الأطفال القراءة ماتعة في المستقبل.
كما أن القراءة في المنزل تعزز أداء الطفل في المدرسة في وقت لاحق، كما أنها تزيد من المفردات، وتزيد من احترام الذات، وتبني مهارات تواصل جيدة.
3- تحافظ على العقل مع تقدم العمر
يوصي المعهد الوطني للشيخوخة بقراءة الكتب والمجلات كوسيلة لإبقاء عقلك نشطًا مع تقدمك في العمر، على الرغم من أن البحوث لم تثبت بشكل قاطع أن قراءة الكتب تمنع الأمراض مثل مرض ألزهايمر، وأثبتت بعض الدراسات أن كبار السن الذين يقرؤون دائمًا، لديهم معدلات عالية من الأداء المعرفي، وكلما بدأت في وقت مبكر، كان ذلك أفضل.
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4- تقلل من الإجهاد
في عام 2009، قام مجموعة من الباحثين بقياس تأثيرات اليوجا والفكاهة والقراءة فى مستويات الضغط لدى الطلاب، ووجدت الدراسة أن 30 دقيقة من القراءة خفضت ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومشاعر الضيق النفسي بنفس فاعلية اليوجا والفكاهة.
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5- توفر ليلة سعيدة
يقترح الأطباء أنه يجب إدراج القراءة كروتين قبل النوم، وللحصول على أفضل النتائج، يجب اختيار كتاب مطبوع بدلا من القراءة خلال الشاشات الإلكترونية، لأن الضوء المنبعث من جهازك قد يبقيك مستيقظا ويؤدي إلى نتائج صحية أخرى غير مرغوب فيها.
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