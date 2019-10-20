الكتاب خير جليس.. القراءة تقلل من الإجهاد والتوتر

وجد الباحثون أن الطلاب الذين يقرؤون الكتب بانتظام، بدءًا من سن مبكرة، تتطور لديهم تدريجيا مفردات جديدة، ويمكن أن يؤثر حجم المفردات في العديد من مجالات الحياة

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

قراءة الكتب

تعد القراءة أفضل غذاء للعقل، كما أنها تغير رؤيتك للحياة، فالكتب خير جليس لك، بل إنها بمنزلة صديق وفي أيضًا، يمدك دائمًا بالمعلومات التي تحتاج إليها؛ لذا عليك أن تحرص دائما على أن يصاحبك في الطرق "كتاب"، فستجد نفسك مثقفًا وتعلم كل شيء ممكن عن الحياة، وليس ذلك فقط، بل تقوي القراءة المخ أيضًا، كما تخلق بداخلك القدرة على الشعور بالتعاطف مع الآخرين، واحترام الرأي الآخر، وتجعلك في حالة تفهُّم لما يدور في الكون حولك، ومن ثم تخلق منك فردًا قادرًا على التفكير دون اقتباس آراء الآخرين، نقلًا عن "health line".

وبالحديث عن الشعور بالألم، أوضحت شركة Research Trust Source أن الأشخاص الذين يقرؤون الخيال الأدبي يُظهرون قدرة عالية على فهم مشاعر ومعتقدات الآخرين، ومن هنا أطلق الباحثون على هذه القدرة "نظرية العقل"، وهي مجموعة من المهارات الأساسية لبناء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، ومن ثم فالقراءة تقدم لك الكثير