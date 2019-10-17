وزير الري يطرح آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

وزير الري

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات في مجال المياه، فضلًا عن طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وخاصة أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "قمة بودابيست" للمياه، والذي يعقد في العاصمة المجرية "بودابيست" خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين المعنيين.

وناقش عبد العاطي خلال الاجتماعات المختلفة على هامش المؤتمر، الرفض الإثيوبي لمناقشة أية قواعد ملزمة للطرفين وعدم طرح أية أفكار أخرى ورفضه كذلك وجود وسيط دولي.كما بحث مع وزيري المياه المجري والجزائري علي همام، ووزراء "العراق - عمان - السنغال - الأردن - فلسطين - السعودية - الكويت"، خلال جلسات مباحثات ثنائية