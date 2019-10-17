وزير الري يطرح آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة
تحرير:أ.ش.أ
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
وزير الري
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات في مجال المياه، فضلًا عن طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وخاصة أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "قمة بودابيست" للمياه، والذي يعقد في العاصمة المجرية "بودابيست" خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين المعنيين.
وناقش عبد العاطي خلال الاجتماعات المختلفة على هامش المؤتمر، الرفض الإثيوبي لمناقشة أية قواعد ملزمة للطرفين وعدم طرح أية أفكار أخرى ورفضه كذلك وجود وسيط دولي.كما بحث مع وزيري المياه المجري والجزائري علي همام، ووزراء "العراق - عمان - السنغال - الأردن - فلسطين - السعودية - الكويت"، خلال جلسات مباحثات ثنائية
وناقش عبد العاطي خلال الاجتماعات المختلفة على هامش المؤتمر، الرفض الإثيوبي لمناقشة أية قواعد ملزمة للطرفين وعدم طرح أية أفكار أخرى ورفضه كذلك وجود وسيط دولي.
كما بحث مع وزيري المياه المجري والجزائري علي همام، ووزراء "العراق - عمان - السنغال - الأردن - فلسطين - السعودية - الكويت"، خلال جلسات مباحثات ثنائية - أوجه التعاون المشترك في مجال المياه، فضلًا عن زيارته لمركز إدارة الجفاف، ومقابلته لبعض الشركات المجرية ولقائه رئيسة برنامج "المياه" بالبنك الدولي "سارة جانيفر".
وشارك الدكتور عبد العاطي في جلسة بعنوان "هل لدينا الأنظمة الصحيحة لإدارة المياه؟"، بمشاركة عدد من وزراء دولتي "ألمانيا - جنوب إفريقيا" وعدد من الجهات والمنظمات الدولية؛ لمناقشة النظم أو القضايا المؤسسية الخاصة بإدارة المياه، والتي سيتم تسليط الضوء عليها من وجهة النظر الدولية.
واجتمع رئيس جمهورية المجر يانوش أدير - على هامش المؤتمر - مع رؤساء الوفود المشاركة، وتعد هذه القمة بمثابة محفل لصانعي القرار والاقتصاديين والخبراء؛ لتبادل الأفكار حول كيفية الحفاظ على المياه حول العالم، وكيفية تطويع التكنولوجيا للحيلولة دون حدوث أزمات مياه إقليمية وعالمية، حيث أُقيم معرض - على هامش القمة - وشاركت فيه عدد من الشركات العالمية والمجرية الخاصة بتطبيقات الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها، وكذلك معالجة مياه البحر.