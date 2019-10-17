رياضة

أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

تحرير:كريم أحمد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أكد مصدر باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة، ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددًا على أن اللجنة التي تدير الجبلاية حاولت بكل الطرق إقامة القمة، وأن قرار التأجيل صادر عن الأمن، وحاولت اللجنة بكل قوة إقامة المباراة، وقدم أكثر من عرض، منها إقامة اللقاء في ملعب الجيش ببرج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها، موضحًا أن على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوط بها استخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، واتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة.
وتابع ردا على بيان الأهلي أن الأمن صاحب القرار وإذا كان الأهلي متضررا فعليه الحصول على موافقة الأمن لإقامة المباراة في أي ملعب آخر وتحديد موعد جديد، خاصة أن اللائحة تنص على أن النادي هو المسؤول عن تحديد الملعب وجلب الموافقة الأمنية عليه. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، مساء الثلاثاء، تأجيل
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
محمد-الننى-ارسنال (4)

وكيل النني عن مفاوضات ميلان: أرسنال لم يطلب رحيله

علق علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، المعار حاليا إلى صفوف بشكتاش التركي، على الأنباء التي تداولت في الفترة الأخيرة بشأن رغبة نادي إيه سي ميلان الإيطالي في ضم لاعب وسط منتخب الفراعنة، وأكد نظمي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، لم يطلب رحيل اللاعب في الصيف الماضي، موضحًا: «حاول ميلان وروما التوقيع مع محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل».
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
سموحة - حسام حسن - إبراهيم حسن - فرج عامر

سموحة يطالب الجبلاية بتأجيل الجولة الرابعة بالكامل

طالب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بتأجيل مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
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