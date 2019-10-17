أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

تحرير:كريم أحمد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

اتحاد الكرة

أكد مصدر باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة، ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددًا على أن اللجنة التي تدير الجبلاية حاولت بكل الطرق إقامة القمة، وأن قرار التأجيل صادر عن الأمن، وحاولت اللجنة بكل قوة إقامة المباراة، وقدم أكثر من عرض، منها إقامة اللقاء في ملعب الجيش ببرج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها، موضحًا أن على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوط بها استخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، واتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة.

وتابع ردا على بيان الأهلي أن الأمن صاحب القرار وإذا كان الأهلي متضررا فعليه الحصول على موافقة الأمن لإقامة المباراة في أي ملعب آخر وتحديد موعد جديد، خاصة أن اللائحة تنص على أن النادي هو المسؤول عن تحديد الملعب وجلب الموافقة الأمنية عليه. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، مساء الثلاثاء، تأجيل

وتابع ردا على بيان الأهلي أن الأمن صاحب القرار وإذا كان الأهلي متضررا فعليه الحصول على موافقة الأمن لإقامة المباراة في أي ملعب آخر وتحديد موعد جديد، خاصة أن اللائحة تنص على أن النادي هو المسؤول عن تحديد الملعب وجلب الموافقة الأمنية عليه.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، مساء الثلاثاء، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانا جديدا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت، مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.



وأصدر الأهلي بيانًا رسميا، صباح اليوم الخميس، شدد فيه على أنه لن يخوض أية مباراة في الدوري قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة، مؤكدًا أنه يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية، لكنه يرفض أن يستثمر البعض الرؤية الأمنية لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية.