مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.

وشدد على رغبة ناديه فى خوض لقاء القمة فى موعده السابق، ولكن احترامه لقرار الأمن، وراء تقبله لقرار التأجيل، مع رفضه خوض لقاء المقاولون العرب، الذى تم تقديمه من الجولة الخامسة، ليلعب بعد غد السبت بسبب ارتباط الزمالك بمباراة جينيراسيون فوت فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وكان اتحاد الكرة،