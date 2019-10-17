رياضة

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
وشدد على رغبة ناديه فى خوض لقاء القمة فى موعده السابق، ولكن احترامه لقرار الأمن، وراء تقبله لقرار التأجيل، مع رفضه خوض لقاء المقاولون العرب، الذى تم تقديمه من الجولة الخامسة، ليلعب بعد غد السبت بسبب ارتباط الزمالك بمباراة جينيراسيون فوت فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وكان اتحاد الكرة،
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الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

أكد مصدر باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة، ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددًا على أن اللجنة التي تدير الجبلاية حاولت بكل الطرق إقامة القمة، وأن قرار التأجيل صادر عن الأمن، وحاولت اللجنة بكل قوة إقامة المباراة، وقدم أكثر من عرض، منها إقامة اللقاء في ملعب الجيش ببرج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها، موضحًا أن على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوط بها استخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، واتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
محمد-الننى-ارسنال (4)

وكيل النني عن مفاوضات ميلان: أرسنال لم يطلب رحيله

علق علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، المعار حاليا إلى صفوف بشكتاش التركي، على الأنباء التي تداولت في الفترة الأخيرة بشأن رغبة نادي إيه سي ميلان الإيطالي في ضم لاعب وسط منتخب الفراعنة، وأكد نظمي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، لم يطلب رحيل اللاعب في الصيف الماضي، موضحًا: «حاول ميلان وروما التوقيع مع محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكتمل».
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الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

أكد مصدر باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والزمالك، المؤجلة، ستقام قبل نهاية الدور الأول، مشددًا على أن اللجنة التي تدير الجبلاية حاولت بكل الطرق إقامة القمة، وأن قرار التأجيل صادر عن الأمن، وحاولت اللجنة بكل قوة إقامة المباراة، وقدم أكثر من عرض، منها إقامة اللقاء في ملعب الجيش ببرج العرب دون جمهور، ولكن كل العروض تم رفضها، موضحًا أن على الأندية مراجعة لائحة الدوري، التي تقول إن الأندية صاحبة الأرض هي المنوط بها استخلاص الموافقات من الأجهزة الأمنية للعب المباريات، واتحاد الكرة يحاول فقط المساعدة.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
حفل تسليم درع الدوري للأهلى (8)

محمود الخطيب: نتعرض للإساءة ولن نترك حقوقنا

تسلم النادي الأهلي درع الدوري رقم 41 الذي توج به في الموسم الماضي خلال حفل أقامته شركة برزينتيشن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم الخميس، بحضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ومندوب من وزارة الشباب والرياضة، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون. وألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلمة قال فيها: "هذا الموسم تعرضنا خلاله لصعوبات واستطاع خلاله الفريق تحقيق لقب درع الدوري، وكأس السوبر المصري، رغم غياب الجمهور عن الحضور وهو عنصر أساسي، بخلاف الإصابات العديدة التي ضربت اللاعبين".
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