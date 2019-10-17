رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

تحرير:علي الزيني ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
الجونة
الجونة
حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
فريق الجونة سيطر على مجريات اللقاء، لكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى فريق مصر، الذي لعب على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة على مرمى الضيف، وانحصر اللعب في وسط الملعب. وفي الشوط الثاني دفع المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني لفريق الجونة، بكلًا من، عمرو أحمد عبد الفتاح، بدلًا من آلان كيامبادي، وشارك
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