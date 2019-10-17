التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر
تحرير:علي الزيني
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
الجونة
حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
فريق الجونة سيطر على مجريات اللقاء، لكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى فريق مصر، الذي لعب على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة على مرمى الضيف، وانحصر اللعب في وسط الملعب.
وفي الشوط الثاني دفع المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني لفريق الجونة، بكلًا من، عمرو أحمد عبد الفتاح، بدلًا من آلان كيامبادي، وشارك
فريق الجونة سيطر على مجريات اللقاء، لكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى فريق مصر، الذي لعب على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة على مرمى الضيف، وانحصر اللعب في وسط الملعب.
وفي الشوط الثاني دفع المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني لفريق الجونة، بكلًا من، عمرو أحمد عبد الفتاح، بدلًا من آلان كيامبادي، وشارك بوالتر بواليا، بدلًا من إسلام محارب، وخرج أكرم توفيق، وشارك محمد ناجي جدو.
على الجانب الأخر، دفع عبد الناصر محمد، مدرب إف سي مصر، بكلًا من، الفرنسي ويليس فرتادو، بدلًا من محمد جمال، وأحمد الشيخ، بدلًا من محمود توبة.
ويستعد فريق الجونة لمواجهة نظيره الأهلي، الأربعاء القادم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، في المقابل يحل نادي مصر ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي، يوم الإثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة ذاتها.