لاعب أتليتكو مدريد السابق: سننتصر على الروخى بلانكوس

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

كيفن جاميرو

علق كيفين جاميرو، مهاجم فريق فالنسيا، على المواجهة التى سيخوضها فريقه السبت المقبل أمام أتليتكو مدريد، والتى تأتى فى إطار الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، والتى من المقرر إقامتها على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الروخى بلانكوس) مشيرًا إلى أنه يهدف لحصد الانتصار الثالث على التوالى في الليجا. وقال المهاجم الفرنسي السابق لـالروخيبلانكوس: "يجب الفوز فى المباريات المقبلة ليحتل الفريق المراكز العليا في الجدول، نعلم أننا سنذهب إلى ملعب صعب وسنواجه منافسًا قويًّا، لكننا نمتلك الكثير من الشغف ونأمل أن نحقق الفوز هناك".

وأضاف جاميرو خلال تصريحاته: "نعلم أنها مباراة صعبة، لكن من المهم أن نواصل تقديم نتائج جيدة عقب فترة توقف الدوري، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث من ملعب واندا". وسيكون جاميرو جاهزًا للعب أمام أتلتيكو عقب فترة من الغياب للإصابة، وأوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتدرب بشكل جيد مع الفريق وأنا مستعد للمباراة،



وأضاف جاميرو خلال تصريحاته: "نعلم أنها مباراة صعبة، لكن من المهم أن نواصل تقديم نتائج جيدة عقب فترة توقف الدوري، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث من ملعب واندا".



وسيكون جاميرو جاهزًا للعب أمام أتلتيكو عقب فترة من الغياب للإصابة، وأوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتدرب بشكل جيد مع الفريق وأنا مستعد للمباراة، سأسعى لتسجيل أهداف، فأنا لدي رغبة في اللعب بعد غيابي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".



ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول الليجا برصيد 12 نقطة، متأخرًا بـ3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الترتيب الثالث، حيث خاض 8 مباريات فاز فى ثلاث منها، وتعادل فى مثلها وخسر فى مباراتين أخريين.