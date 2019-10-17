رياضة

لاعب أتليتكو مدريد السابق: سننتصر على الروخى بلانكوس

تحرير:محمد جمال ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
كيفن جاميرو
كيفن جاميرو
علق كيفين جاميرو، مهاجم فريق فالنسيا، على المواجهة التى سيخوضها فريقه السبت المقبل أمام أتليتكو مدريد، والتى تأتى فى إطار الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، والتى من المقرر إقامتها على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل الروخى بلانكوس) مشيرًا إلى أنه يهدف لحصد الانتصار الثالث على التوالى في الليجا. وقال المهاجم الفرنسي السابق لـالروخيبلانكوس: "يجب الفوز فى المباريات المقبلة ليحتل الفريق المراكز العليا في الجدول، نعلم أننا سنذهب إلى ملعب صعب وسنواجه منافسًا قويًّا، لكننا نمتلك الكثير من الشغف ونأمل أن نحقق الفوز هناك".
وأضاف جاميرو خلال تصريحاته: "نعلم أنها مباراة صعبة، لكن من المهم أن نواصل تقديم نتائج جيدة عقب فترة توقف الدوري، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث من ملعب واندا". وسيكون جاميرو جاهزًا للعب أمام أتلتيكو عقب فترة من الغياب للإصابة، وأوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتدرب بشكل جيد مع الفريق وأنا مستعد للمباراة،
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علي ماهر

علي ماهر يستقيل من تدريب إنبي بعد الخسارة من الإنتاج

تقدم علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات، حيث تعرض لخسارة كبيرة أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله بالجولة الثانية، والخسارة من سموحة بهدفين لهدف.
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الكونميبول يحدد ملعب «ماراكانا» لنهائي ليبرتادوريس

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلي لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2020، وجاء قرار اللجنة التنفيذية لكونميبول على خلفية الاجتماع الذي أقيم اليوم في مقر الاتحاد في باراجواي لاختيار ملاعب نهائي بطولتي 2020، حيث من المقرر أن يقام نهائي النسخة المقبلة في 21 نوفمبر 2020. ويقام نهائي النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس في الملعب الوطني بالعاصمة التشيلية سانتياجو، إذ لم يتحدد بعد أطراف المباراة النهائية.
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أتليتكو -مدريد‎

التعادل السلبي يحسم لقاء أتليتكو مدريد مع بلد الوليد

تعادل أتليتكو مدريد أمام فريق بلد الوليد سلبيًّا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويقدم الروخى بلانسكوس مستوى متوسطا حتى الآن فى بطولة "لا ليجا" حيث سجل 7 أهداف فقط على مدار الـ7 جولات الماضية، وهذه تعد أقل حصيلة لأبناء سيميونى منذ عام 2005- 2006 حيث سجل حينها فى نفس عدد الجولات 6 أهداف فقط. وبهذا التعادل يحتل أتليتكو المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بالدورى الإسبانى

انتهت مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويعد هذا التعادل هو السادس للروخى بلانكوس فى آخر 19 مباراة أمام الملكى، حيث فشل الأول فى تحقيق أى فوز فى آخر 19 مباراة على ملعبه أمام ريال مدريد. وبدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب الملكى على أجواء المباراة مع حرص وأداء دفاعى للروخى بلانكوس -كعادته- لكن مع فشل من جانب الفريقين في الوصول للمرمى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .
جريزمان‎ (2)

الاتحاد الإسبانى يغرم برشلونة بسبب جريزمان

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس، عن فرض عقوبة على نادى برشلونة الإسبانى، وذلك بسبب شكوى قدمها أتليتكو مدريد بتفاوض إدارة البلوجرانا مع أنطوان جريزمان لاعب الروخى بلانكوس السابق والكتالونى حاليا، قبل المدة القانونية. وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية فى تقرير لها أن الاتحاد الإسبانى وقع غرامة على النادى الكتالونى قدرها 300 يورو فقط، بعد شكوى الأتليتي حول صفقة انتقال جريزمان لقلعة الكامب نو، وانتقل جريزمان للبلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائى لأتليتكو مدريد وفسخ عقد اللاعب.
ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.
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