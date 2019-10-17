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وفاة عضو بالكونجرس كان يحقق في عزل ترامب

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
النائب الأمريكي إيليا كامينجز
النائب الأمريكي إيليا كامينجز
توفي النائب الأمريكي المخضرم إيليا كامينجز، عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بالكونجرس، عن 68 عاما. يذكر أن كامينجز، كان ممثلا لولاية ميريلاند بما في ذلك مدينة بالتيمور التي ولد بها حيث توفي بالمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرا بمتاعب صحية منذ فترة طويلة، حسبما أفاد مسئولو مكتبه البرلماني، كما تولى كامينجز رئاسة لجنة المراقبة بمجلس النواب الذي أمضى فيه 23 سنة، وكان قد خاض عدة مشاحنات مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات البرلمانية حول الرئيس وإدارته.
ووجه كامينجز انتقادات لاذعة لإدارة ترامب في شهر يوليو الماضي فيما يخص الأوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين، لكن ترامب رد على ذلك بأن على كامينجز أن يركز علي مدينة بالتيمور التي يمثلها، والتي وصفها بـ"القذرة والفوضوية".وينحدر كامينجز من أسرة بسيطة، حيث كان والده مزارعا، وعمل ذلك النائب محاميا ثم انتُخِب
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ترامب يواجه أزمة داخلية بسبب الغزو التركي لسوريا

وصل صراع دونالد ترامب مع المشرعين الديمقراطيين إلى آفاق جديدة عندما انسحب كبار الديمقراطيين من اجتماع بالبيت الأبيض، وحرضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على الرئيس بسبب ما وصفته بـ"الانهيار" في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت بيلوسي وغيرها من كبار الديمقراطيين إنهم انسحبوا من مؤتمر البيت الأبيض المثير للجدل حول قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأصبح من الواضح أن الرئيس ليس لديه خطة للتعامل مع إمكانية استعادة تنظيم داعش لنشاطه في الشرق الأوسط.
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ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
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التفاوض والعقوبات.. ترامب يواجه تبعات الغزو التركي

بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في اتجاهين مختلفين بالتعامل مع الغزو التركي الجاري لأراضي شمال شرق سوريا، والذي يستمر لما يقرب من أسبوع، رغم الرفض الدولي الواضح والصريح للعملية العسكرية التركية. ترامب الذي اتخذ قرارا بسحب ما تبقى من قواته في سوريا خلال الأسبوع الماضي، يسعى للسير في خط تفاوضي مع تركيا يهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار، إلا أنه وفي نفس الوقت يُجهز ما يمكن اعتباره ضربة اقتصادية موجعة لأنقرة على مستوى العقوبات التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لتحسين موقفه في الأزمة.
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بيلوسي تبحث فرض عقوبات إضافية من الكونجرس على تركيا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع السناتور الجمهوري لينزي جراهام على ضرورة اتخاذ قرار يلغي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية ضد تركيا. وقالت بيلوسي في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد سعدت بإجراء اتصال هاتفي مع السناتور لينزي جراهام هذا الصباح، وكان أول عمل لدينا هو الاتفاق على ضرورة التوصل إلى قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا على الفور".
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عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
ترامب وبومبيو

الكونجرس يطلب من بومبيو وثائق لتسريع «عزل ترامب»

طالب ديموقراطيون يرأسون لجانا نافذة في مجلس النواب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يزودهم بوثائق حول قضية أوكرانيا، بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء في بيان لرؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجهوا فيه إلى بومبيو، أن «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيشكل دليلا على عرقلة تحقيق المجلس»، والذي كان أُطلِق على خلفية شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.
صحف-الكويت

صحف عربية: ترامب يدافع عن نفسه والإمارات تصل للفضاء

تصدرت محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما أطلعتنا على وصول إماراتي إلى الفضاء، واستعرضت أيضا تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مجددا، بتشكيل حكومة جديدة. وتحت عنوان "ترامب: إطلاق إجراءات عزلي (نكتة)"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهزأ بالسبب الذي استند إليه خصومه الديمقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونجرس بهدف عزله من منصبه، وهو مطالبته، في اتصال هاتفي، نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.
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كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
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