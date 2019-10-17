وفاة عضو بالكونجرس كان يحقق في عزل ترامب

تحرير:أ.ش.أ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

النائب الأمريكي إيليا كامينجز

توفي النائب الأمريكي المخضرم إيليا كامينجز، عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بالكونجرس، عن 68 عاما. يذكر أن كامينجز، كان ممثلا لولاية ميريلاند بما في ذلك مدينة بالتيمور التي ولد بها حيث توفي بالمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرا بمتاعب صحية منذ فترة طويلة، حسبما أفاد مسئولو مكتبه البرلماني، كما تولى كامينجز رئاسة لجنة المراقبة بمجلس النواب الذي أمضى فيه 23 سنة، وكان قد خاض عدة مشاحنات مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات البرلمانية حول الرئيس وإدارته.

ووجه كامينجز انتقادات لاذعة لإدارة ترامب في شهر يوليو الماضي فيما يخص الأوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين، لكن ترامب رد على ذلك بأن على كامينجز أن يركز علي مدينة بالتيمور التي يمثلها، والتي وصفها بـ"القذرة والفوضوية".وينحدر كامينجز من أسرة بسيطة، حيث كان والده مزارعا، وعمل ذلك النائب محاميا ثم انتُخِب