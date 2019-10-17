الطيب لرئيس المحكمة الدستورية: قضاة مصر حصن أمان للوطن

تحرير:محمد فتحي ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

أحمد الطيب شيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، إذ رحب الطيب في بداية اللقاء، برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المحكمة وقضاتها حصن أمان للوطن، ومصدر طمأنينة للمواطنين، ويقومون بدور بالغ الأهمية فى تطبيق القانون وحماية وضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار. من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية،

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، على اعتزازه بجهود فضيلة الإمام الأكبر فى تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش وترسيخ ونشر سماحة الإسلام.وفي يوليه الماضي، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،